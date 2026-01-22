Влада Зінченко зізналася, що у неї є шкідлива звичка

Дружина Зінченка розкрила свою головну шкідливу звичку
Дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка активно веде діяльність у соціальних мережах. В одній із них Влада Седан ділиться з підписниками потаємними відкриттями.
Українська журналістка зізналася в Threads, що у неї теж є шкідлива звичка.
Влада Зінченко більшу частину часу зайнята вихованням двох доньок. Поки її чоловік Олександр намагається повернути кар'єру на колишній рівень, журналістка веде домашній побут, і іноді потребує відпочинку. Однак є вид дозвілля, про який Влада мріяла б забути.
Шкідлива звичка дружини Зінченка
Влада Седан відверто написала, що щовечора мріє відмовитися від куріння спеціальної системи нагрівання тютюну. Однак потім настає ранок, і журналістка "буквально снідає" цим девайсом.
Підписники Влади з гумором відреагували на це одкровення. Вони буквально "засипали" дружину Зінченка смішними фотографіями з її чоловіком, а також порадами щодо того, як відмовитися від шкідливої звички. Сам Олександр цей запис не прокоментував.
При цьому сам Олександр Зінченко перебуває на стадії переходу до відомого клубу з Нідерландів.
