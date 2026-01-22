Влада Зінченко зізналася, що у неї є шкідлива звичка

Влада Зінченко позує для знімка. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка активно веде діяльність у соціальних мережах. В одній із них Влада Седан ділиться з підписниками потаємними відкриттями.

Українська журналістка зізналася в Threads, що у неї теж є шкідлива звичка.

Влада Зінченко більшу частину часу зайнята вихованням двох доньок. Поки її чоловік Олександр намагається повернути кар'єру на колишній рівень, журналістка веде домашній побут, і іноді потребує відпочинку. Однак є вид дозвілля, про який Влада мріяла б забути.

Влада Зінченко під час катання на лижах. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Шкідлива звичка дружини Зінченка

Влада Седан відверто написала, що щовечора мріє відмовитися від куріння спеціальної системи нагрівання тютюну. Однак потім настає ранок, і журналістка "буквально снідає" цим девайсом.

Коментар Влади Зінченко. Фото: скріншот threads

Підписники Влади з гумором відреагували на це одкровення. Вони буквально "засипали" дружину Зінченка смішними фотографіями з її чоловіком, а також порадами щодо того, як відмовитися від шкідливої звички. Сам Олександр цей запис не прокоментував.

Нагадаємо, раніше Влада Седан дотепно відповіла на коментар Зінченка про її почуття гумору.

При цьому сам Олександр Зінченко перебуває на стадії переходу до відомого клубу з Нідерландів.