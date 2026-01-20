Відео
Україна
Зінченко може піти з Арсеналу не в оренду, а на постійній основі

Зінченко може піти з Арсеналу не в оренду, а на постійній основі

Дата публікації: 20 січня 2026 13:01
Аякс відмовився від оренди Зінченка — у чому причина
Олександр Зінченко в тренажерному залі. Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник збірної України Олександр Зінченко може більше не повернутися в "Арсенал". Лондонський клуб готовий продати 29-річного футболіста під час зимового трансферного вікна.

Головний претендент на Зінченка залишився тим самим, але умови переходу Олександра змінилися, повідомив журналіст Майк Вервей на своїй сторінці в соцмережі X.

"Арсенал" та "Аякс" домовилися про те, що Олександр Зінченко виступатиме в амстердамській команді на правах оренди до кінця сезону 2025/2026. У вівторок, 20 січня, українець мав пройти медичне обстеження в клубі з Нідерландів. Однак воно так і не відбулося.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко (ліворуч) та Артем Довбик у збірній України. Фото: УАФ

"Аякс" змінив рішення щодо Зінченка

Тренерський штаб "Арсеналу" не розраховує на українського футболіста ні під час нинішнього сезону, ні в майбутньому. Контракт Олександра з "канонірами" діє до літа 2026 року. Якщо лондонці не продадуть гравця зараз, через п'ять місяців він може змінити команду на правах вільного агента.

В "Аяксі" вірять у Зінченка і пропонують йому підписати повноцінний контракт. Амстердамський клуб уже веде переговори з "Арсеналом" про повноцінний трансфер. Керівництво "канонірів" уже отримало пропозицію щодо захисника, але ще не відповіло на неї.

Нагадаємо, нещодавно дружина Олександра Зінченка прокоментувала період кар'єри гравця в "Ноттінгем Форест".

У тренерському штабі київського "Динамо" відбулася зміна, яка може вплинути на перспективи команди.

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал Аякс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
