Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк отримав несподіване посилення свого штабу в Динамо

Костюк отримав несподіване посилення свого штабу в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 10:01
Суркіс посилив тренерський штаб Костюка новим фахівцем
Тренер Віталій Куліба відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

У тренерському штабі київського "Динамо" відбулося оновлення. До роботи з командою долучився фахівець із легкої атлетики Віталій Куліба.

Новий тренер уже розпочав роботу на зборах і бере участь у побудові тренувального процесу, роблячи акцент на фізичний складник підготовки футболістів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Віталій Куліба вже дав інтерв'ю в столичному клубі. За його словами, зміни в команді стали помітні вже в перших тренуваннях. Після бігової роботи розминку з командою проводив саме новий фахівець, запропонувавши низку незвичних вправ, які гравці сприйняли як корисний та свіжий досвід. У клубі розраховують, що такий підхід додасть різноманітності та ефективності в щоденну роботу.

Виталий Кулиба
Віталій Куліба під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Основна мета запрошення тренера пов'язана з розвитком швидкісно-силових якостей і функціональної готовності футболістів. Зазначається, що фахівець має досвід роботи не тільки з легкоатлетами, а й із футбольними командами, що робить його інтеграцію в процес органічнішою та прикладною.

Хто такий Віталій Куліба

У "Динамо" також дають зрозуміти, що клуб усвідомлює наявні проблеми та прагне системно їх розв'язувати, зокрема через кадрові зміни в штабі Ігоря Костюка. Наскільки ефективним виявиться цей крок, покаже час та результати команди в другій частині сезону.

Віталій Куліба відповідає за окремі напрямки тренувального процесу команди. Він залучений у координації роботи штабу та взаємодії між тренерським складом та гравцями, приділяючи увагу деталям підготовки на зборах. У клубі його розглядають як частину системної роботи над якістю та інтенсивністю тренувального процесу.

Нагадаємо, у кар'єрі Олександра Зінченка відбулися зміни, які змусили його виїхати з Англії.

Влада Седан іронічно підбила підсумок виступам свого чоловіка у складі "Ноттінгем Форест".

спорт футбол Динамо тренер Ігор Костюк
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації