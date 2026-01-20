Суркіс посилив тренерський штаб Костюка новим фахівцем

Тренер Віталій Куліба відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

У тренерському штабі київського "Динамо" відбулося оновлення. До роботи з командою долучився фахівець із легкої атлетики Віталій Куліба.

Новий тренер уже розпочав роботу на зборах і бере участь у побудові тренувального процесу, роблячи акцент на фізичний складник підготовки футболістів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Віталій Куліба вже дав інтерв'ю в столичному клубі. За його словами, зміни в команді стали помітні вже в перших тренуваннях. Після бігової роботи розминку з командою проводив саме новий фахівець, запропонувавши низку незвичних вправ, які гравці сприйняли як корисний та свіжий досвід. У клубі розраховують, що такий підхід додасть різноманітності та ефективності в щоденну роботу.

Віталій Куліба під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Основна мета запрошення тренера пов'язана з розвитком швидкісно-силових якостей і функціональної готовності футболістів. Зазначається, що фахівець має досвід роботи не тільки з легкоатлетами, а й із футбольними командами, що робить його інтеграцію в процес органічнішою та прикладною.

Хто такий Віталій Куліба

У "Динамо" також дають зрозуміти, що клуб усвідомлює наявні проблеми та прагне системно їх розв'язувати, зокрема через кадрові зміни в штабі Ігоря Костюка. Наскільки ефективним виявиться цей крок, покаже час та результати команди в другій частині сезону.

Віталій Куліба відповідає за окремі напрямки тренувального процесу команди. Він залучений у координації роботи штабу та взаємодії між тренерським складом та гравцями, приділяючи увагу деталям підготовки на зборах. У клубі його розглядають як частину системної роботи над якістю та інтенсивністю тренувального процесу.

