Кендзьорек виділив головні майбутні активи Динамо

Польський тренер Динамо назвав найталановитіших гравців клубу
Тренер-аналітик київського "Динамо" Мацей Кендзьорек оцінив перспективи молодих вихованців клубу, які вже найближчим часом можуть привернути увагу закордонних команд.
Польський фахівець зазначив, що в академії "біло-синіх" зараз є кілька гравців, готових до наступного кроку в кар'єрі, повідомляє YouTube-канал Tomasz Cwiakala.
За словами Мацея Кендзьорека, важливу роль відіграє не тільки талант, а й своєчасна поява в основному складі. Він підкреслив, що "Динамо" традиційно вміє розвивати молодь і вигідно продавати гравців, якщо ті отримують довіру та демонструють стабільний рівень на дорослому рівні.
Чому до вихованців "Динамо" придивляються за кордоном
Аналітик окремо виділив трьох футболістів, які вже мають досвід виступів за першу команду та перебувають у фокусі інтересу скаутів. Йдеться про Матвія Пономаренка, Владислава Захарченка та Богдана Редушка — гравців, які, на його думку, здатні зацікавити європейський ринок у найближчій перспективі.
"Зараз у нас є кілька футболістів з U-19, які вже грають за основу. Захарченко, Пономаренко та Редушко — це гравці, за якими уважно стежать. Історія "Динамо" показує, що для інтересу іноді достатньо кількох якісних матчів. Далі все розвивається дуже швидко", — зазначив Кендзьорек.
Форвард Матвій Пономаренко дебютував за основу "Динамо" в листопаді 2023 року в матчі проти "Шахтаря", не досягнувши 18-річчя, і відтоді провів 24 зустрічі, забивши п'ять м'ячів. Його ровесник захисник Владислав Захарченко зіграв сім матчів в УПЛ та єврокубках, а вінгер Богдан Редушко вже відзначився асистом у чотирьох іграх після приходу Ігоря Костюка.
