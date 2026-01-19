Відео
Україна
Польський тренер Динамо назвав найталановитіших гравців клубу

Польський тренер Динамо назвав найталановитіших гравців клубу

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 13:15
Кендзьорек виділив головні майбутні активи Динамо
Мацей Кендзьорек під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренер-аналітик київського "Динамо" Мацей Кендзьорек оцінив перспективи молодих вихованців клубу, які вже найближчим часом можуть привернути увагу закордонних команд.

Польський фахівець зазначив, що в академії "біло-синіх" зараз є кілька гравців, готових до наступного кроку в кар'єрі, повідомляє YouTube-канал Tomasz Cwiakala.

За словами Мацея Кендзьорека, важливу роль відіграє не тільки талант, а й своєчасна поява в основному складі. Він підкреслив, що "Динамо" традиційно вміє розвивати молодь і вигідно продавати гравців, якщо ті отримують довіру та демонструють стабільний рівень на дорослому рівні.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко в таборі команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому до вихованців "Динамо" придивляються за кордоном

Аналітик окремо виділив трьох футболістів, які вже мають досвід виступів за першу команду та перебувають у фокусі інтересу скаутів. Йдеться про Матвія Пономаренка, Владислава Захарченка та Богдана Редушка — гравців, які, на його думку, здатні зацікавити європейський ринок у найближчій перспективі.

"Зараз у нас є кілька футболістів з U-19, які вже грають за основу. Захарченко, Пономаренко та Редушко — це гравці, за якими уважно стежать. Історія "Динамо" показує, що для інтересу іноді достатньо кількох якісних матчів. Далі все розвивається дуже швидко", — зазначив Кендзьорек.

Форвард Матвій Пономаренко дебютував за основу "Динамо" в листопаді 2023 року в матчі проти "Шахтаря", не досягнувши 18-річчя, і відтоді провів 24 зустрічі, забивши п'ять м'ячів. Його ровесник захисник Владислав Захарченко зіграв сім матчів в УПЛ та єврокубках, а вінгер Богдан Редушко вже відзначився асистом у чотирьох іграх після приходу Ігоря Костюка.

спорт футбол Динамо Матвій Пономаренко Мацей Кендзьорек
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
