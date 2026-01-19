Кендзерек выделил главные будущие активы Динамо

Мацей Кендзерек во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренер-аналитик киевского "Динамо" Мацей Кендзерек оценил перспективы молодых воспитанников клуба, которые уже в ближайшее время могут привлечь внимание зарубежных команд.

Польский специалист отметил, что в академии "бело-синих" сейчас есть несколько игроков, готовых к следующему шагу в карьере, сообщает YouTube-канал Tomasz Cwiakala.

По словам Мацея Кендзерека, важную роль играет не только талант, но и своевременное появление в основном составе. Он подчеркнул, что "Динамо" традиционно умеет развивать молодежь и выгодно продавать игроков, если те получают доверие и демонстрируют стабильный уровень на взрослом уровне.

Матвей Пономаренко в лагере команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему к воспитанникам "Динамо" присматриваются за рубежом

Аналитик отдельно выделил трех футболистов, которые уже имеют опыт выступлений за первую команду и находятся в фокусе интереса скаутов. Речь идет о Матвее Пономаренко, Владиславе Захарченко и Богдане Редушко — игроках, которые, по его мнению, способны заинтересовать европейский рынок в ближайшей перспективе.

"Сейчас у нас есть несколько футболистов из U-19, которые уже играют за основу. Захарченко, Пономаренко и Редушко — это игроки, за которыми внимательно следят. История "Динамо" показывает, что для интереса иногда достаточно нескольких качественных матчей. Дальше все развивается очень быстро", — отметил Кендзерек.

Форвард Матвей Пономаренко дебютировал за основу "Динамо" в ноябре 2023 года в матче против "Шахтера", не достигнув 18-летия, и с тех пор провел 24 встречи, забив пять мячей. Его ровесник защитник Владислав Захарченко сыграл семь матчей в УПЛ и еврокубках, а вингер Богдан Редушко уже отметился ассистом в четырех играх после прихода Игоря Костюка.

