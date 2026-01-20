Суркис усилил тренерский штаб Костюка новым специалистом

Тренер Виталий Кулиба отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

В тренерском штабе киевского "Динамо" произошло обновление. К работе с командой присоединился специалист по легкой атлетике Виталий Кулиба.

Новый тренер уже начал работу на сборах и принимает участие в построении тренировочного процесса, делая акцент на физической составляющей подготовки футболистов, сообщает портал Новини.LIVE.

Виталий Кулиба уже дал интервью в столичном клубе. По его словам, изменения в команде стали заметны уже в первых тренировках. После беговой работы разминку с командой проводил именно новый специалист, предложив ряд непривычных упражнений, которые игроки восприняли как полезный и свежий опыт. В клубе рассчитывают, что такой подход добавит разнообразия и эффективности в ежедневную работу.

Виталий Кулиба во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Основная цель приглашения тренера связана с развитием скоростно-силовых качеств и функциональной готовности футболистов. Отмечается, что специалист имеет опыт работы не только с легкоатлетами, но и с футбольными командами, что делает его интеграцию в процесс более органичной и прикладной.

Кто такой Виталий Кулиба

В "Динамо" также дают понять, что клуб осознает существующие проблемы и стремится системно их решать, в том числе через кадровые изменения в штабе Игоря Костюка. Насколько эффективным окажется этот шаг, покажет время и результаты команды во второй части сезона.

Виталий Кулиба отвечает за отдельные направления тренировочного процесса команды. Он задействован в координации работы штаба и взаимодействии между тренерским составом и игроками, уделяя внимание деталям подготовки на сборах. В клубе его рассматривают как часть системной работы над качеством и интенсивностью тренировочного процесса.

