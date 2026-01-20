Суркис усилил тренерский штаб Костюка новым специалистом

Костюк получил неожиданное усиление своего штаба в Динамо
В тренерском штабе киевского "Динамо" произошло обновление. К работе с командой присоединился специалист по легкой атлетике Виталий Кулиба.
Новый тренер уже начал работу на сборах и принимает участие в построении тренировочного процесса, делая акцент на физической составляющей подготовки футболистов, сообщает портал Новини.LIVE.
Виталий Кулиба уже дал интервью в столичном клубе. По его словам, изменения в команде стали заметны уже в первых тренировках. После беговой работы разминку с командой проводил именно новый специалист, предложив ряд непривычных упражнений, которые игроки восприняли как полезный и свежий опыт. В клубе рассчитывают, что такой подход добавит разнообразия и эффективности в ежедневную работу.
Основная цель приглашения тренера связана с развитием скоростно-силовых качеств и функциональной готовности футболистов. Отмечается, что специалист имеет опыт работы не только с легкоатлетами, но и с футбольными командами, что делает его интеграцию в процесс более органичной и прикладной.
Кто такой Виталий Кулиба
В "Динамо" также дают понять, что клуб осознает существующие проблемы и стремится системно их решать, в том числе через кадровые изменения в штабе Игоря Костюка. Насколько эффективным окажется этот шаг, покажет время и результаты команды во второй части сезона.
Виталий Кулиба отвечает за отдельные направления тренировочного процесса команды. Он задействован в координации работы штаба и взаимодействии между тренерским составом и игроками, уделяя внимание деталям подготовки на сборах. В клубе его рассматривают как часть системной работы над качеством и интенсивностью тренировочного процесса.
