Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк получил неожиданное усиление своего штаба в Динамо

Костюк получил неожиданное усиление своего штаба в Динамо

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 10:01
Суркис усилил тренерский штаб Костюка новым специалистом
Тренер Виталий Кулиба отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

В тренерском штабе киевского "Динамо" произошло обновление. К работе с командой присоединился специалист по легкой атлетике Виталий Кулиба.

Новый тренер уже начал работу на сборах и принимает участие в построении тренировочного процесса, делая акцент на физической составляющей подготовки футболистов, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Виталий Кулиба уже дал интервью в столичном клубе. По его словам, изменения в команде стали заметны уже в первых тренировках. После беговой работы разминку с командой проводил именно новый специалист, предложив ряд непривычных упражнений, которые игроки восприняли как полезный и свежий опыт. В клубе рассчитывают, что такой подход добавит разнообразия и эффективности в ежедневную работу. 

Виталий Кулиба
Виталий Кулиба во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Основная цель приглашения тренера связана с развитием скоростно-силовых качеств и функциональной готовности футболистов. Отмечается, что специалист имеет опыт работы не только с легкоатлетами, но и с футбольными командами, что делает его интеграцию в процесс более органичной и прикладной.

Кто такой Виталий Кулиба

В "Динамо" также дают понять, что клуб осознает существующие проблемы и стремится системно их решать, в том числе через кадровые изменения в штабе Игоря Костюка. Насколько эффективным окажется этот шаг, покажет время и результаты команды во второй части сезона. 

Виталий Кулиба отвечает за отдельные направления тренировочного процесса команды. Он задействован в координации работы штаба и взаимодействии между тренерским составом и игроками, уделяя внимание деталям подготовки на сборах. В клубе его рассматривают как часть системной работы над качеством и интенсивностью тренировочного процесса. 

Напомним, в карьере Александра Зинченко произошли изменения, которые заставили его уехать из Англии. 

Влада Седан иронично подвела итог выступлению своего мужа в составе "Ноттингем Форест". 

спорт футбол Динамо тренер Игорь Костюк
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации