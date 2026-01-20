Аякс отказался от аренды Зинченко — в чем причина

Александр Зинченко в тренажерном зале. Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может больше не вернуться в "Арсенал". Лондонский клуб готов продать 29-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Главный претендент на Зинченко остался прежним, но условия перехода Александра изменились, сообщил журналист Майк Вервей на своей странице в соцсети X.

"Арсенал" и "Аякс" договорились о том, что Александр Зинченко будет выступать в амстердамской команде на правах аренды до конца сезона 2025/2026. Во вторник, 20 января, украинец должен был пройти медицинское обследование в клубе из Нидерландов. Однако оно так и не состоялось.

Александр Зинченко (слева) и Артем Довбик в сборной Украины. Фото: УАФ

"Аякс" изменил решение по поводу Зинченко

Тренерский штаб "Арсенала" не рассчитывает на украинского футболиста ни во время нынешнего сезона, ни в будущем. Контракт Александра с "канонирами" действует до лета 2026-го года. Если лондонцы не продадут игрока сейчас, через пять месяцев он может сменить команду на правах свободного агента.

В "Аяксе" верят в Зинченко и предлагают ему подписать полноценный контракт. Амстердамский клуб уже ведет переговоры с "Арсеналом" о полноценном трансфере. Руководство "канониров" уже получило предложение по защитнику, но еще не ответило на него.

