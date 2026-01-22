Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт По следам Довбика — Ванат добился серьезного успеха в Испании

По следам Довбика — Ванат добился серьезного успеха в Испании

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 12:47
Ванат вошел в элиту Ла Лиги благодаря матчам за Жирону
Владислав Ванат празднуе гол. Фото: Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Центральный нападающий "Жироны" Владислав Ванат может получить сразу две индивидуальные награды по итогам января 2026 года. Украинский футболист удачно начал календарный гол в чемпионате Испании. 

Ванат претендует на звание "Лучшего игрока" по итогам января, сообщает пресс-служба чемпионата Испании.

Реклама
Читайте также:

Вклад 24-летнего украинца в успешную серию каталонского клуба не остался незамеченным. В трех январских турах Ла Лиги Владислав Ванат забил четыре мяча. Он провел три мяча с пенальти и один с игры, что напрямую помогло "Жироне" набрать максимальные девять очков из девяти возможных. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Важное достижение Ваната

Форвард вошел в пятерку претендентов на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Испании. Конкуренцию ему составляют Маркос Алонсо из "Сельты", Гонсалу Гедеш из "Реала Сосьедада", Ведат Мурики из "Мальорки" и Александер Серлот из "Атлетико". 

Кроме того, решающий удар Ваната в домашнем матче против "Осасуны" (1:0) претендует на звание лучшего гола Ла Лиги в январе 2026 года. Сейчас на счету украинского центрфорварда восемь голов и одна результативная передача в 19 матчах всех турниров в дебютном сезоне за "Жирону".

Уже в понедельник, 26 января, команда Мичела примет "Хетафе" в очередном туре чемпионата. 

Напомним, Юрий Вернидуб назвал четырех игроков, которые могут переехать из Украины в Европу. 

Жена Александр Зинченко призналась, что мечтает справиться с неприятной зависимостью

спорт футбол Испанская Ла Лига Владислав Ванат Жирона
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации