Ванат вошел в элиту Ла Лиги благодаря матчам за Жирону

Владислав Ванат празднуе гол. Фото: Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Центральный нападающий "Жироны" Владислав Ванат может получить сразу две индивидуальные награды по итогам января 2026 года. Украинский футболист удачно начал календарный гол в чемпионате Испании.

Ванат претендует на звание "Лучшего игрока" по итогам января, сообщает пресс-служба чемпионата Испании.

Реклама

Читайте также:

Вклад 24-летнего украинца в успешную серию каталонского клуба не остался незамеченным. В трех январских турах Ла Лиги Владислав Ванат забил четыре мяча. Он провел три мяча с пенальти и один с игры, что напрямую помогло "Жироне" набрать максимальные девять очков из девяти возможных.

Владислав Ванат на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Важное достижение Ваната

Форвард вошел в пятерку претендентов на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Испании. Конкуренцию ему составляют Маркос Алонсо из "Сельты", Гонсалу Гедеш из "Реала Сосьедада", Ведат Мурики из "Мальорки" и Александер Серлот из "Атлетико".

Кроме того, решающий удар Ваната в домашнем матче против "Осасуны" (1:0) претендует на звание лучшего гола Ла Лиги в январе 2026 года. Сейчас на счету украинского центрфорварда восемь голов и одна результативная передача в 19 матчах всех турниров в дебютном сезоне за "Жирону".

Уже в понедельник, 26 января, команда Мичела примет "Хетафе" в очередном туре чемпионата.

Напомним, Юрий Вернидуб назвал четырех игроков, которые могут переехать из Украины в Европу.

Жена Александр Зинченко призналась, что мечтает справиться с неприятной зависимостью.