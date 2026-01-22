Відео
Україна
Слідами Довбика — Ванат домігся серйозного успіху в Іспанії

Слідами Довбика — Ванат домігся серйозного успіху в Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 12:47
Ванат увійшов в еліту Ла-Ліги завдяки матчам за Жирону
Владислав Ванат святкує гол. Фото: Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Центральний нападник "Жирони" Владислав Ванат може отримати одразу дві індивідуальні нагороди за підсумками січня 2026 року. Український футболіст вдало розпочав календарний гол у чемпіонаті Іспанії.

Ванат претендує на звання "Найкращого гравця" за підсумками січня, повідомляє пресслужба чемпіонату Іспанії.

Читайте також:

Внесок 24-річного українця в успішну серію каталонського клубу не залишився непоміченим. У трьох січневих турах Ла-Ліги Владислав Ванат забив чотири м'ячі. Він провів три м'ячі з пенальті й один із гри, що безпосередньо допомогло "Жироні" набрати максимальні дев'ять очок із дев'яти можливих.

Владислав Ванат
Владислав Ванат на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

Важливе досягнення Ваната

Форвард увійшов до п'ятірки претендентів на звання найкращого гравця місяця в чемпіонаті Іспанії. Конкуренцію йому складають Маркос Алонсо з "Сельти", Гонсалу Гедеш із "Реала Сосьєдаду", Ведат Мурікі з "Мальорки" та Александер Серлот з "Атлетіко".

Крім того, вирішальний удар Ваната в домашньому матчі проти "Осасуни" (1:0) претендує на звання найкращого голу Ла-Ліги в січні 2026 року. Наразі на рахунку українського центрфорварда вісім голів та одна результативна передача в 19 матчах усіх турнірів у дебютному сезоні за "Жирону".

Уже в понеділок, 26 січня, команда Мічела прийме "Гетафе" в черговому турі чемпіонату.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб назвав чотирьох гравців, які можуть переїхати з України до Європи.

Дружина Олександр Зінченко зізналася, що мріє впоратися з неприємною залежністю.

спорт футбол Іспанська Ла Ліга Владислав Ванат Жирона
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
