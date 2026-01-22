Відео
Вернидуб назвав гравця Динамо, якого чекають у Європі

Дата публікації: 22 січня 2026 11:21
Вернидуб назвав Михавка наступним великим трансфером Динамо
Тарас Михавко на зборах у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Головний тренер бакинського "Нефтчі" Юрій Вернидуб склав рейтинг футболістів, які можуть змінити УПЛ на закордонні ліги. У цьому списку опинилися не тільки гравці "Динамо".

Вернидуб виділив одразу кілька молодих талановитих футболістів, повідомляє "Український футбол".

Юрій Вернидуб уже декілька місяців працює в Азербайджані. Він не приховував, що хотів би запросити до "Нефтчі" кілька гравців з української Прем'єр-ліги, але поки що бакинський клуб не має такої можливості. Одночасно з цим тренер розповів, які футболісти можуть переїхати з УПЛ до Європи.

Тарас Михавко
Тарас Михавко працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

На кого чекають за кордоном за версією Вернидуба

Насамперед досвідчений тренер виділив 20-річного захисника Тараса Михавка. Наставник "Нефтчі" вважає його першим претендентом на трансфер до європейського клубу, але багато чого залежатиме від форми гравця та планів "Динамо".

Також Юрій Вернидуб розповів, що його колишній підопічний із "Кривбасу" Єгор Твердохліб мріяв грати за кордоном, але поки що 25-річний форвард виступає в ЛНЗ. Сам тренер хотів би бачити гравця в Бундеслізі.

"Ще б я виділив Раміка Гаджиєва. Зараз у нього важка травма. Мені дуже подобається цей футболіст, він заслуговує на підвищення. Ну і сюди я б ще додав захисника Іллю Крупського. Молодий хлопець. Може, у нього все вийде", — розповів Вернидуб.

Нагадаємо, раніше лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко поділився думкою про повернення до збірної України.

А дружина Олександра Зінченка Влада Седан назвала шкідливу звичку, якої мріє позбутися.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Юрій Вернидуб Тарас Михавко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
