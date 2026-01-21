Вернидуб відмовився від привілеїв у Нефтчі та назвав причину

Юрій Вернидуб у Баку. Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Головний тренер бакинського "Нефтчі" Юрій Вернидуб несподівано здивував керівництво клубу своїм рішенням у побутових питаннях. Український фахівець відмовився від умов, які зазвичай вважаються стандартними для тренера такого рівня.

"Нефтчі" підготував для Вернидуба орендовану квартиру в центрі Баку і надав службовий автомобіль, повідомляє Sportinfo.

Вернидуб зосереджений тільки на роботі

Український наставник дав зрозуміти, що не бачить необхідності користуватися цими привілеями на даному етапі роботи в клубі. Відмову від житла Юрій Вернидуб пояснив небажанням створювати для клубу додаткові фінансові зобов'язання.

Юрій Вернидуб (ліворуч) керує тренувальним процесом. Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Натомість тренер вирішив продовжити жити разом зі своїми помічниками безпосередньо на базі команди, зосередивши увагу виключно на робочому процесі.

Що стосується автомобіля, український фахівець також зайняв принципову позицію. На його думку, у команди зараз занадто щільний графік та великий обсяг завдань, тому часу на поїздки або відпочинок просто немає — пріоритетом залишається тільки робота з "Нефтчі".

