Головна Спорт Вчинок Вернидуба здивував керівництво бакинського Нефтчі

Вчинок Вернидуба здивував керівництво бакинського Нефтчі

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 09:01
Вернидуб відмовився від привілеїв у Нефтчі та назвав причину
Юрій Вернидуб у Баку. Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Головний тренер бакинського "Нефтчі" Юрій Вернидуб несподівано здивував керівництво клубу своїм рішенням у побутових питаннях. Український фахівець відмовився від умов, які зазвичай вважаються стандартними для тренера такого рівня.

"Нефтчі" підготував для Вернидуба орендовану квартиру в центрі Баку і надав службовий автомобіль, повідомляє Sportinfo.

спорт Азербайджан футбол тренер Юрій Вернидуб ФК Нефтчі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
