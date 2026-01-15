Відео
Головна Спорт У Вернидуба виникли проблеми в Нефтчі — чим він незадоволений

У Вернидуба виникли проблеми в Нефтчі — чим він незадоволений

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 16:31
Вернидуб розкритикував Нефтчі через серйозну проблему
Юрій Вернидуб командує діями гравців. Фото: УНІАН

Головний тренер "Нефтчі" Юрій Вернидуб вкрай незадоволений трансферною політикою, яку клуб проводив до його приходу. Український фахівець вважає, що селекція за попереднього наставника Саміра Абасова велася без чіткого плану та професійного підходу.

На думку Вернидуба, гравці підбиралися хаотично, повідомляє Sportinfo TV.

Читайте також:

Особливо багато питань викликає якість легіонерів, які поповнили склад бакинського клубу минулого літа. Новий тренерський штаб уже зробив внутрішні висновки й не розраховує на частину футболістів, запрошених у той період.

Юрий Вернидуб
Юрій Вернидуб перед від'їздом з України. Фото: УНІАН

Що чекає на "Нефтчі" за українського тренера

Юрій Вернидуб хотів би посилити оборону користуючись з захисника "Полісся" Данила Безкоровайного, з яким успішно працював у "Кривбасі". Однак фінансові можливості "Нефтчі" наразі обмежені, що серйозно звужує простір для активної та продуманої роботи на трансферному ринку.

Також стало відомо, що 59-річний фахівець остаточно відмовився від послуг двох гравців команди, включно з одним легіонером. При цьому Вернидуб має намір дати шанс проявити себе в другій частині сезону українському вінгеру Андрію Штогріну.

Нагадаємо, Йожеф Сабо пояснив, у якому стані перебуває Олександр Шовковський після того, як залишив "Динамо".

У мадридському "Реалі" готові запропонувати посаду головного тренера італійському фахівцю.

спорт футбол тренер Юрій Вернидуб ФК Нефтчі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
