Україна
У Вернидуба возникли проблемы в Нефтчи — чем он недоволен

У Вернидуба возникли проблемы в Нефтчи — чем он недоволен

Дата публикации 15 января 2026 16:31
Вернидуб раскритиковал Нефтчи из-за серьезной проблемы
Юрий Вернидуб командует действиями игроков. Фото: УНИАН

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб крайне недоволен трансферной политикой, которую клуб проводил до его прихода. Украинский специалист считает, что селекция при предыдущем наставнике Самире Абасове велась без четкого плана и профессионального подхода.

По мнению Вернидуба, игроки подбирались хаотично, сообщает Sportinfo TV.

Читайте также:

Особенно много вопросов вызывает качество легионеров, пополнивших состав бакинского клуба прошлым летом. Новый тренерский штаб уже сделал внутренние выводы и не рассчитывает на часть футболистов, приглашенных в тот период.  

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб перед отъездом из Украины. Фото: УНИАН

Что ждет "Нефтчи" при украинском тренере

Юрий Вернидуб хотел бы усилить оборону за счет защитника "Полесья" Данила Бескоровайного, с которым успешно работал в "Кривбассе". Однако финансовые возможности "Нефтчи" на данный момент ограничены, что серьезно сужает пространство для активной и продуманной работы на трансферном рынке.

Также стало известно, что 59-летний специалист окончательно отказался от услуг двух игроков команды, включая одного легионера. При этом Вернидуб намерен дать шанс проявить себя во второй части сезона украинскому вингеру Андрею Штогрину. 

Напомним, Йожеф Сабо объяснил, в каком состоянии находится Александр Шовковский после ухода из "Динамо". 

В мадридском "Реале" готовы предложить должность главного тренера итальянскому специалисту

спорт футбол тренер Юрий Вернидуб ФК Нефтчи
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
