Вернидуб раскритиковал Нефтчи из-за серьезной проблемы

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб крайне недоволен трансферной политикой, которую клуб проводил до его прихода. Украинский специалист считает, что селекция при предыдущем наставнике Самире Абасове велась без четкого плана и профессионального подхода.

По мнению Вернидуба, игроки подбирались хаотично, сообщает Sportinfo TV.

Особенно много вопросов вызывает качество легионеров, пополнивших состав бакинского клуба прошлым летом. Новый тренерский штаб уже сделал внутренние выводы и не рассчитывает на часть футболистов, приглашенных в тот период.

Что ждет "Нефтчи" при украинском тренере

Юрий Вернидуб хотел бы усилить оборону за счет защитника "Полесья" Данила Бескоровайного, с которым успешно работал в "Кривбассе". Однако финансовые возможности "Нефтчи" на данный момент ограничены, что серьезно сужает пространство для активной и продуманной работы на трансферном рынке.

Также стало известно, что 59-летний специалист окончательно отказался от услуг двух игроков команды, включая одного легионера. При этом Вернидуб намерен дать шанс проявить себя во второй части сезона украинскому вингеру Андрею Штогрину.

