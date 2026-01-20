Відео
Україна
Вайлдер проведе ще один бій перед протистоянням з Усиком

Вайлдер проведе ще один бій перед протистоянням з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 11:17
Вайлдер вибрав Чісору та відклав бій з Усиком
Деонтей Вайлдер під час тренування. Фото: скріншот YouTube

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер проведе наступний бій проти британця Дерека Чісори. Це означає, що поєдинок з Олександром Усиком відбудеться пізніше.

Сторони досить швидко узгодили ключові деталі майбутнього протистояння, повідомляє Brunch Boxing.

Читайте також:

Поєдинок Деонтея Вайлдера з Дереком Чісорою запланований на квітень 2026 року і має відбутися на території Великої Британії. Наступного тижня в Лондоні очікується пресконференція, де поєдинок буде офіційно представлений публіці та журналістам.

Коли Вайлдер битиметься з Усиком

При цьому в планах Деонтея, як і раніше, залишається потенційний бій з Олександром Усиком. За наявною інформацією, цей варіант не знято з порядку денного, а орієнтовні терміни його проведення розглядаються в діапазоні кінця липня — початку серпня.

Александр Усик
Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Останній поєдинок Вайлдер провів у червні 2025 року, здобувши перемогу над Тайреллом Херндоном. Ветеран Чісора, зі свого боку, виходив на ринг у лютому минулого року, коли зумів здолати Отто Валліна, підтвердивши статус одного з найдосвідченіших і найстійкіших бійців дивізіону.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик опинився в престижній номінації "Нокаут року".

А британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заінтригував відповіддю на запитання про повернення на ринг.

спорт Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер Дерек Чісора
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
