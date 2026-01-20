Уайлдер выбрал Чисору и отложил бой с Усиком

Деонтей Уайлдер во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет следующий бой против британца Дерека Чисоры. Это означает, что поединок с Александром Усиком состоится позже.

Стороны достаточно быстро согласовали ключевые детали предстоящего противостояния, сообщает Brunch Boxing.

Поединок Деонтея Уайлдера с Дереком Чисорой запланирован на апрель 2026 года и должен пройти на территории Великобритании. На следующей неделе в Лондоне ожидается пресс-конференция, где поединок будет официально представлен публике и журналистам.

Когда Уайлдер сразится с Усиком

При этом в планах Деонтея по-прежнему остается потенциальный бой с Александр Усик. По имеющейся информации, этот вариант не снят с повестки дня, а ориентировочные сроки его проведения рассматриваются в диапазоне конца июля — начала августа.

Александр Усик во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Последний поединок Уайлдер провел в июне 2025 года, одержав победу над Тайреллом Херндоном. Ветеран Чисора, в свою очередь, выходил на ринг в феврале прошлого года, когда сумел одолеть Отто Валлина, подтвердив статус одного из самых опытных и стойких бойцов дивизиона.

