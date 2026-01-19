Видео
Главная Спорт Тайсон Фьюри поделился планами о возвращении в бокс

Тайсон Фьюри поделился планами о возвращении в бокс

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 10:01
Фьюри жестко ответил на разговоры о своём возвращении
Тайсон Фьюри во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном возвращении на ринг и отреагировал на разговоры вокруг своего имени. Британец дал понять, что внимательно следит за заявлениями потенциальных соперников. 

Фьюри не придает большого значения громким словам о нокаутирующей силе, о чем "Цыганский король" сообщил на своей странице в соцсети X

Британский боксер подчеркнул, что в современном супертяжелом дивизионе мощным ударом обладает почти каждый атлет, однако решающим фактором он считает психологическую устойчивость и готовность идти до конца. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Как Фьюри ответил на вызов

В этом контексте Тайсон иронично отметил, что многие известные нокаутеры, по его мнению, уступают ему именно в характере и ментальной прочности, а не в физических данных.

"Я видел, как обо мне говорят и как обсуждают мое возвращение. У каждого тяжеловеса есть сила, но вопрос в том, кто способен удержать меня в бою. Как однажды сказал Брендан Игл, чтобы победить Тайсона Фьюри, меня нужно буквально прибить к настилу ринга", — заявил британец. 

После двух поражений от Александра Усика Тайсон Фьюри фактически взял паузу в активной карьере и сместил фокус с ринга на восстановление и переосмысление своего будущего в боксе.

Британец сократил публичные появления, больше времени проводил с семьей и занимался поддержанием физической формы без жестких тренировочных циклов. Параллельно Фьюри активно присутствовал в медиа-пространстве, подогревая интерес к своему имени резонансными заявлениями и намеками на возможное возвращение. 

Напомним, сын легенды "Динамо" не сможет продолжить карьеру в киевском клубе. 

Защитник Александр Зинченко нашел новый клуб и впервые за долгое время уедет из Англии. 

