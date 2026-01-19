Видео
Стало известно, на каком этапе бой Усик — Уайлдер

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 08:02
Бой Усик - Уайлдер под угрозой: контракта до сих пор не существует
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик ранее анонсировал возможный бой с Деонтеем Уайлдером. Поединок должен был состояться в США.

Впрочем, кроме обсуждений в сети, пока нет никакого официального подтверждения проведения этого поединка, сообщает Boxing King Media.

Следующий бой Усика под угрозой

По данным источника, никакого контракта или формализованного соглашения о проведении боя, который ранее связывали с датой 11 июля в Сан-Франциско, не существует.

Источники, приближенные к команде Усика, утверждают, что предыдущие контакты между сторонами не имели развития и не вышли за пределы обсуждений.

Также отмечается, что имя украинского чемпиона может использоваться в промо-целях без его фактического участия в проекте. По состоянию на данный момент никаких обязательств между Усиком и Уайлдером нет.

Ранее появлялась информация о переговорах Усика с промоутерской компанией iVisit Boxing, однако договоренностей стороны так и не достигли.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
