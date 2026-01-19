Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Спорт Стало відомо, на якому етапі бій Усик — Вайлдер

Стало відомо, на якому етапі бій Усик — Вайлдер

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 08:02
Бій Усик — Вайлдер під загрозою: контракту досі не існує
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик раніше анонсував можливий бій із Деонтеєм Вайлдером. Поєдинок мав відбутися в США.

Втім, окрім обговорень у мережі, наразі немає жодного офіційного підтвердження проведення цього поєдинку, повідомляє Boxing King Media.

Читайте також:
Александр Усик
Наступний бій Усика під загрозою

За даними джерела, жодного контракту або формалізованої угоди щодо проведення бою, який раніше пов’язували з датою 11 липня в Сан-Франциско, не існує.

Джерела, наближені до команди Усика, стверджують, що попередні контакти між сторонами не мали розвитку й не вийшли за межі обговорень.

Також зазначається, що ім’я українського чемпіона може використовуватися в промоційних цілях без його фактичної участі в проєкті. Станом на цей момент жодних зобов’язань між Усиком та Вайлдером немає.

Раніше з’являлася інформація про переговори Усика з промоутерською компанією iVisit Boxing, однак домовленостей сторони так і не досягли.

Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер суперважка вага українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
