Бій Усик — Вайлдер під загрозою: контракту досі не існує

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик раніше анонсував можливий бій із Деонтеєм Вайлдером. Поєдинок мав відбутися в США.

Втім, окрім обговорень у мережі, наразі немає жодного офіційного підтвердження проведення цього поєдинку, повідомляє Boxing King Media.

Наступний бій Усика під загрозою

За даними джерела, жодного контракту або формалізованої угоди щодо проведення бою, який раніше пов’язували з датою 11 липня в Сан-Франциско, не існує.

Джерела, наближені до команди Усика, стверджують, що попередні контакти між сторонами не мали розвитку й не вийшли за межі обговорень.

Також зазначається, що ім’я українського чемпіона може використовуватися в промоційних цілях без його фактичної участі в проєкті. Станом на цей момент жодних зобов’язань між Усиком та Вайлдером немає.

Раніше з’являлася інформація про переговори Усика з промоутерською компанією iVisit Boxing, однак домовленостей сторони так і не досягли.

