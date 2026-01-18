Відео
Головна Спорт Костюк та Ястремська несподівано провалили старт Australian Open

Костюк та Ястремська несподівано провалили старт Australian Open

Дата публікації: 18 січня 2026 16:54
Australian Open — лише Світоліна пройшла перше коло серед трьох українок
Марта Костюк. Фото: Reuters

На Відкритому чемпіонаті Австралії стартувало перше коло. В стартовий ігровий день зіграли українки Даяна Ястремська, Марта Костюк та Еліна Світоліна.

Лише одна з трьох українок пройшла в друге коло, повідомив портал Новини.LIVE.

Даяна Ястремська — Єлена-Габриела Русе

Ястремська поступилася румунці Єлені-Габріелі Русе з рахунком 4:6, 5:7.

Матч тривав 1 годину 49 хвилин. Під час матчу Ястремська не виконала жодного ейсу, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала три з шести брейк-пойнтів.

Це була третя очна зустріч тенісисток — у всіх чотирьох перемогу здобула представниця Румунії.

Для Ястремської цей матч став сьомим стартом в основній сітці турніру в Мельбурні. У 2024 році вона встановила національний рекорд, дійшовши до півфіналу Australian Open.

Українка вперше з 2023 року не подолала стартовий раунд змагань в одиночному розряді, однак залишається на турнірі — вона ще виступить у парній сітці разом з американкою Алішою Паркс.

Марта Костюк — Ельза Жакмо

У першому колі змагань Марта Костюк поступилася француженці Ельзі Жакмо з рахунком 7:6, 6:7, 6:7.

Матч тривав 3 години 31 хвилину та став одним із найдовших поєдинків стартового раунду.

Костюк подала вісім ейсів, допустила п’ять подвійних помилок і реалізувала три з двадцяти брейк-пойнтів.

У першому сеті Марта відігралася після 1:3 та перевела партію на тай-брейк, який завершила на свою користь. У другому сеті українка вела 5:3, мала матчбол у наступному геймі, однак не змогла дотиснути суперницю.

У вирішальному сеті Костюк підвернула ногу та була змушена взяти медичний тайм-аут. Після цього вона повернулася в гру й перевела сет у третій тай-брейк, де поступилася.

Цей поєдинок став першим в історії Australian Open у жіночому одиночному розряді, в якому було зіграно три тай-брейки.

Для Костюк це був сьомий виступ в основній сітці турніру в Мельбурні. Вперше за п’ять років українка не змогла подолати стартовий раунд. Її найкращим результатом на Australian Open залишається вихід до чвертьфіналу.

Еліна Світоліна — Крістіна Букса

Світоліна у двох сетах обіграла представницю Іспанії Крістіну Буксу з рахунком 6:4, 6:1.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин. За поєдинок українка виконала один ейс, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала п’ять із десяти брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток.

Перемога над Буксою стала для Світоліної шостою поспіль у 2026 році. До Australian Open вона приїхала в статусі чинної чемпіонки турніру в Окленді.

Для Еліни це була 30-та перемога в основній сітці Australian Open — другий показник у її кар’єрі на турнірах Grand Slam після Ролан Гаррос. За весь час виступів у Мельбурні українка лише одного разу вилітала в першому колі — на дебютному турнірі 2013 року.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх почала новий сезон з рекорду.

Колишній футболіст "Динамо" Київ Артем Мілевський побився з колишнім одноклубником.

Еліна Світоліна Даяна Ястремська Теніс Марта Костюк українські тенісисти
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
