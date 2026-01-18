Australian Open - только Свитолина прошла первый круг среди трех украинок

Марта Костюк. Фото: Reuters

На Открытом чемпионате Австралии стартовал первый круг. В стартовый игровой день сыграли украинки Даяна Ястремская, Марта Костюк и Элина Свитолина.

Лишь одна из трех украинок прошла во второй круг, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Даяна Ястремская — Елена-Габриэла Русе

Ястремская уступила румынке Елене-Габриэле Русе со счетом 4:6, 5:7.

Матч длился 1 час 49 минут. По ходу матча Ястремская не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов.

Это была третья очная встреча теннисисток — во всех четырех победу одержала представительница Румынии.

Для Ястремской этот матч стал седьмым стартом в основной сетке турнира в Мельбурне. В 2024 году она установила национальный рекорд, дойдя до полуфинала Australian Open.

Украинка впервые с 2023 года не преодолела стартовый раунд соревнований в одиночном разряде, однако остается на турнире — она еще выступит в парной сетке вместе с американкой Алишей Паркс.

Марта Костюк — Эльза Жакмо

В первом круге соревнований Марта Костюк уступила француженке Эльзе Жакмо со счетом 7:6, 6:7, 6:7.

Матч длился 3 часа 31 минуту и стал одним из самых длинных поединков стартового раунда.

Костюк подала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из двадцати брейк-пойнтов.

В первом сете Марта отыгралась после 1:3 и перевела партию на тай-брейк, который завершила в свою пользу. Во втором сете украинка вела 5:3, имела матчбол в следующем гейме, однако не смогла дожать соперницу.

В решающем сете Костюк подвернула ногу и была вынуждена взять медицинский тайм-аут. После этого она вернулась в игру и перевела сет в третий тай-брейк, где уступила.

Этот поединок стал первым в истории Australian Open в женском одиночном разряде, в котором было сыграно три тай-брейка.

Для Костюк это было седьмое выступление в основной сетке турнира в Мельбурне. Впервые за пять лет украинка не смогла преодолеть стартовый раунд. Ее лучшим результатом на Australian Open остается выход в четвертьфинал.

Элина Свитолина — Кристина Букса

Свитолина в двух сетах обыграла представительницу Испании Кристину Буксу со счетом 6:4, 6:1.

Матч длился 1 час 10 минут. За поединок украинка выполнила один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Победа над Буксой стала для Свитолиной шестой подряд в 2026 году. На Australian Open она приехала в статусе действующей чемпионки турнира в Окленде.

Для Элины это была 30-я победа в основной сетке Australian Open — второй показатель в ее карьере на турнирах Grand Slam после Ролан Гаррос. За все время выступлений в Мельбурне украинка лишь однажды вылетала в первом круге — на дебютном турнире 2013 года.

Напомним, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих начала новый сезон с рекорда.

Бывший футболист "Динамо" Киев Артем Милевский подрался с бывшим одноклубником.