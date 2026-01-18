Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк и Ястремская неожиданно провалили старт Australian Open

Костюк и Ястремская неожиданно провалили старт Australian Open

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 16:54
Australian Open - только Свитолина прошла первый круг среди трех украинок
Марта Костюк. Фото: Reuters

На Открытом чемпионате Австралии стартовал первый круг. В стартовый игровой день сыграли украинки Даяна Ястремская, Марта Костюк и Элина Свитолина.

Лишь одна из трех украинок прошла во второй круг, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Даяна Ястремская — Елена-Габриэла Русе

Ястремская уступила румынке Елене-Габриэле Русе со счетом 4:6, 5:7.

Матч длился 1 час 49 минут. По ходу матча Ястремская не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов.

Это была третья очная встреча теннисисток — во всех четырех победу одержала представительница Румынии.

Для Ястремской этот матч стал седьмым стартом в основной сетке турнира в Мельбурне. В 2024 году она установила национальный рекорд, дойдя до полуфинала Australian Open.

Украинка впервые с 2023 года не преодолела стартовый раунд соревнований в одиночном разряде, однако остается на турнире — она еще выступит в парной сетке вместе с американкой Алишей Паркс.

Марта Костюк — Эльза Жакмо

В первом круге соревнований Марта Костюк уступила француженке Эльзе Жакмо со счетом 7:6, 6:7, 6:7.

Матч длился 3 часа 31 минуту и стал одним из самых длинных поединков стартового раунда.

Костюк подала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из двадцати брейк-пойнтов.

В первом сете Марта отыгралась после 1:3 и перевела партию на тай-брейк, который завершила в свою пользу. Во втором сете украинка вела 5:3, имела матчбол в следующем гейме, однако не смогла дожать соперницу.

В решающем сете Костюк подвернула ногу и была вынуждена взять медицинский тайм-аут. После этого она вернулась в игру и перевела сет в третий тай-брейк, где уступила.

Этот поединок стал первым в истории Australian Open в женском одиночном разряде, в котором было сыграно три тай-брейка.

Для Костюк это было седьмое выступление в основной сетке турнира в Мельбурне. Впервые за пять лет украинка не смогла преодолеть стартовый раунд. Ее лучшим результатом на Australian Open остается выход в четвертьфинал.

Элина Свитолина — Кристина Букса

Свитолина в двух сетах обыграла представительницу Испании Кристину Буксу со счетом 6:4, 6:1.

Матч длился 1 час 10 минут. За поединок украинка выполнила один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Победа над Буксой стала для Свитолиной шестой подряд в 2026 году. На Australian Open она приехала в статусе действующей чемпионки турнира в Окленде.

Для Элины это была 30-я победа в основной сетке Australian Open — второй показатель в ее карьере на турнирах Grand Slam после Ролан Гаррос. За все время выступлений в Мельбурне украинка лишь однажды вылетала в первом круге — на дебютном турнире 2013 года.

Напомним, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих начала новый сезон с рекорда.

Бывший футболист "Динамо" Киев Артем Милевский подрался с бывшим одноклубником.

Элина Свитолина Даяна Ястремская Теннис Марта Костюк украинские теннисисты
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации