Ф'юрі жорстко відповів на розмови про своє повернення

Тайсон Ф'юрі під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Дворазовий чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про можливе повернення на ринг і відреагував на розмови навколо свого імені. Британець дав зрозуміти, що уважно стежить за заявами потенційних суперників.

Ф'юрі не надає великого значення гучним словам про силу, що нокаутує. Про це "Циганський король" повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Британський боксер наголосив, що в сучасному суперважкому дивізіоні потужним ударом володіє майже кожен атлет, проте вирішальним фактором він вважає психологічну стійкість та готовність іти до кінця.

Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Як Ф'юрі відповів на виклик

У цьому контексті Тайсон іронічно зазначив, що багато відомих нокаутерів, на його думку, поступаються йому саме в характері та ментальній міцності, а не у фізичних даних.

"Я бачив, як про мене говорять і як обговорюють моє повернення. У кожного важковаговика є сила, але питання в тому, хто здатний утримати мене в бою. Як одного разу сказав Брендан Ігл, щоб перемогти Тайсона Ф'юрі, мене потрібно буквально прибити до настилу рингу", — заявив британець.

Після двох поразок від Олександра Усика Тайсон Ф'юрі фактично взяв паузу в активній кар'єрі та змістив фокус із рингу на відновлення і переосмислення свого майбутнього в боксі.

Британець скоротив публічні появи, більше часу проводив із сім'єю і займався підтриманням фізичної форми без жорстких тренувальних циклів. Паралельно Ф'юрі активно був присутній у медіапросторі, підігріваючи інтерес до свого імені резонансними заявами та натяками на можливе повернення.

Нагадаємо, син легенди "Динамо" не зможе продовжити кар'єру в київському клубі.

Захисник Олександр Зінченко знайшов новий клуб та вперше за довгий час поїде з Англії.