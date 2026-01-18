Усика номинировали на Нокаут года за победу над Дюбуа

Усик попал в номинацию "Нокаут года" — что известно
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в 2025 году провел лишь один бой. Ему удалось победить нокаутом Даниэля Дюбуа в реванше.
Авторитетное издание The Ring номинировало Усика на "Нокаут года".
Усик претендует на награду
Украинец претендует на награду благодаря досрочной победе над Дюбуа. Хук привел к тому, что Даниэль упал и не захотел подниматься. Также в этом бою он во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
Официальная церемония The Ring Awards состоится в пятницу, 30 января, в Нью-Йорке. Это будет второе ежегодное событие, организованное изданием.
В список претендентов на награду Нокаут года-2025 также вошли:
Фабио Уордли — нокаут в бою против Джастиса Гани
Брайан Норман — нокаут в поединке с Джином Сасаки
Джесси Родригес — досрочная победа над Фернандо Мартинесом
Фрэнк Мартин — нокаут в бою с Рансесом Бартелеми
