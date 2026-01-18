Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик попал в номинацию "Нокаут года" — что известно

Усик попал в номинацию "Нокаут года" — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 23:45
Усика номинировали на Нокаут года за победу над Дюбуа
Александр Усик против Даниэля Дюбуа. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в 2025 году провел лишь один бой. Ему удалось победить нокаутом Даниэля Дюбуа в реванше.

Авторитетное издание The Ring номинировало Усика на "Нокаут года".

Реклама
Читайте также:

Усик претендует на награду

Украинец претендует на награду благодаря досрочной победе над Дюбуа. Хук привел к тому, что Даниэль упал и не захотел подниматься. Также в этом бою он во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Официальная церемония The Ring Awards состоится в пятницу, 30 января, в Нью-Йорке. Это будет второе ежегодное событие, организованное изданием.

В список претендентов на награду Нокаут года-2025 также вошли:

  • Фабио Уордли — нокаут в бою против Джастиса Гани

  • Брайан Норман — нокаут в поединке с Джином Сасаки

  • Джесси Родригес — досрочная победа над Фернандо Мартинесом

  • Фрэнк Мартин — нокаут в бою с Рансесом Бартелеми

Напомним, ранее олимпийская чемпионка Парижа в прыжках в высоту Ярослава Магучих выиграла первый турнир в сезоне.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская плохо выступили на Открытом чемпионате Австралии.

Александр Усик бокс профессиональный бокс нокаут яркий нокаут украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации