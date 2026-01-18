Усика номинировали на Нокаут года за победу над Дюбуа

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в 2025 году провел лишь один бой. Ему удалось победить нокаутом Даниэля Дюбуа в реванше.

Авторитетное издание The Ring номинировало Усика на "Нокаут года".

Украинец претендует на награду благодаря досрочной победе над Дюбуа. Хук привел к тому, что Даниэль упал и не захотел подниматься. Также в этом бою он во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Официальная церемония The Ring Awards состоится в пятницу, 30 января, в Нью-Йорке. Это будет второе ежегодное событие, организованное изданием.

В список претендентов на награду Нокаут года-2025 также вошли: