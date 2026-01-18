Усика номінували на Нокаут року за перемогу над Дюбуа

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик у 2025 році провів лише один бій. Йому вдалося перемогти нокаутом Даніеля Дюбуа в реванші.

Авторитетне видання The Ring номінувало Усика на "Нокаут року".

Українець претендує на відзнаку завдяки достроковій перемозі над Дюбуа. Хук призвів до того, що Даніель упав та не захотів підніматися. Також в цьому бою він вдруге став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Офіційна церемонія The Ring Awards відбудеться у п’ятницю, 30 січня, в Нью-Йорку. Це буде друга щорічна подія, організована виданням.

До списку претендентів на нагороду Нокаут року-2025 також увійшли: