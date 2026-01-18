Відео
Усик потрапив у номінацію "Нокаут року" — що відомо

Усик потрапив у номінацію "Нокаут року" — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 23:45
Усика номінували на Нокаут року за перемогу над Дюбуа
Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик у 2025 році провів лише один бій. Йому вдалося перемогти нокаутом Даніеля Дюбуа в реванші.

Авторитетне видання The Ring номінувало Усика на "Нокаут року".

Читайте також:

Усик претендує на нагороду

Українець претендує на відзнаку завдяки достроковій перемозі над Дюбуа. Хук призвів до того, що Даніель упав та не захотів підніматися. Також в цьому бою він вдруге став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Офіційна церемонія The Ring Awards відбудеться у п’ятницю, 30 січня, в Нью-Йорку. Це буде друга щорічна подія, організована виданням.

До списку претендентів на нагороду Нокаут року-2025 також увійшли:

  • Фабіо Вордлі — нокаут у бою проти Джастіса Гані

  • Браян Норман — нокаут у поєдинку з Джином Сасакі

  • Джессі Родрігес — дострокова перемога над Фернандо Мартінесом

  • Френк Мартін — нокаут у бою з Рансесом Бартелемі

Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка Парижу у стрибках у висоту Ярослава Магучіх виграла перший турнір в сезоні.

Українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська погано виступили на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Олександр Усик бокс професійний бокс нокаут яскравий нокаут українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
