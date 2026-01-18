Усик назвав одного з братів Кличків, з яким не хотів би битися

Віталій Кличко та Олександр Усик. Фото: УНІАН

Український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик став найтитулованішим боксером в історії країни. Йому вдалося обійти братів Володимира та Віталія Кличків.

Усик в інтерв'ю Ready to Fight розповів, з ким з братів міг би повести бій, якби обидва були в праймі.

Реклама

Читайте також:

Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик виділив одного з братів

Усик розповів, з ким із легендарних боксерів минулого йому було б найцікавіше зустрітися на рингу.

Серед братів Кличків Усик віддав перевагу Володимиру Кличку. Українець зазначив, що стиль Володимира є більш класичним і передбачуваним. Віталія Кличка він виділив як нестандартного боксера , який є одним із найбільш незручних суперників у надважкій вазі.

"Віталій — дуже незручний, у боксі таких називають "корягами". Він може вдарити з таких положень, про які фізика навіть не чула", — сказав Усик.

Також Усик назвав боксера, з яким хотів би зустрітися серед легенд світового боксу. Йдеться про Леннокса Льюїса, якого українець вважає найцікавішим можливим опонентом з-поміж зірок минулих поколінь.

Нагадаємо, українська олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх почала сезон з нового рекорду.

Марта Костюк та Даяна Ястремська провалилися на старті Відкритого чемпіонату Австралії.