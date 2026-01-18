Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик розповів, чому Віталій Кличко — "коряга"

Усик розповів, чому Віталій Кличко — "коряга"

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 21:05
Усик назвав одного з братів Кличків, з яким не хотів би битися
Віталій Кличко та Олександр Усик. Фото: УНІАН

Український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик став найтитулованішим боксером в історії країни. Йому вдалося обійти братів Володимира та Віталія Кличків.

Усик в інтерв'ю Ready to Fight розповів, з ким з братів міг би повести бій, якби обидва були в праймі.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик виділив одного з братів

Усик розповів, з ким із легендарних боксерів минулого йому було б найцікавіше зустрітися на рингу.

Серед братів Кличків Усик віддав перевагу Володимиру Кличку. Українець зазначив, що стиль Володимира є більш класичним і передбачуваним. Віталія Кличка він виділив як нестандартного боксера , який є одним із найбільш незручних суперників у надважкій вазі.

"Віталій — дуже незручний, у боксі таких називають "корягами". Він може вдарити з таких положень, про які фізика навіть не чула", — сказав Усик.

Також Усик назвав боксера, з яким хотів би зустрітися серед легенд світового боксу. Йдеться про Леннокса Льюїса, якого українець вважає найцікавішим можливим опонентом з-поміж зірок минулих поколінь.

Нагадаємо, українська олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх почала сезон з нового рекорду.

Марта Костюк та Даяна Ястремська провалилися на старті Відкритого чемпіонату Австралії.

Віталій Кличко Олександр Усик бокс професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації