Україна
Усик рассказал, почему Виталий Кличко — "коряга"

Усик рассказал, почему Виталий Кличко — "коряга"

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 21:05
Усик назвал одного из братьев Кличко, с которым не хотел бы драться
Виталий Кличко и Александр Усик. Фото: УНИАН

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал самым титулованным боксером в истории страны. Ему удалось обойти братьев Владимира и Виталия Кличко.

Усик в интервью Ready to Fight рассказал, с кем из братьев мог бы повести бой, если бы оба были в прайме.

Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик выделил одного из братьев

Усик рассказал, с кем из легендарных боксеров прошлого ему было бы интереснее всего встретиться на ринге.

Среди братьев Кличко Усик отдал предпочтение Владимиру Кличко. Украинец отметил, что стиль Владимира является более классическим и предсказуемым. Виталия Кличко он выделил как нестандартного боксера, который является одним из самых неудобных соперников в супертяжелом весе.

"Виталий — очень неудобный, в боксе таких называют "корягами". Он может ударить из таких положений, о которых физика даже не слышала", — сказал Усик.

Также Усик назвал боксера, с которым хотел бы встретиться среди легенд мирового бокса. Речь идет о Ленноксе Льюисе, которого украинец считает самым интересным возможным оппонентом среди звезд прошлых поколений.

Напомним, украинская олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих начала сезон с нового рекорда.

Марта Костюк и Даяна Ястремская провалились на старте Открытого чемпионата Австралии.

Виталий Кличко Александр Усик бокс профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
