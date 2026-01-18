Усик назвал одного из братьев Кличко, с которым не хотел бы драться

Виталий Кличко и Александр Усик. Фото: УНИАН

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал самым титулованным боксером в истории страны. Ему удалось обойти братьев Владимира и Виталия Кличко.

Усик в интервью Ready to Fight рассказал, с кем из братьев мог бы повести бой, если бы оба были в прайме.

Александр Усик. Фото: Reuters

Усик выделил одного из братьев

Усик рассказал, с кем из легендарных боксеров прошлого ему было бы интереснее всего встретиться на ринге.

Среди братьев Кличко Усик отдал предпочтение Владимиру Кличко. Украинец отметил, что стиль Владимира является более классическим и предсказуемым. Виталия Кличко он выделил как нестандартного боксера, который является одним из самых неудобных соперников в супертяжелом весе.

"Виталий — очень неудобный, в боксе таких называют "корягами". Он может ударить из таких положений, о которых физика даже не слышала", — сказал Усик.

Также Усик назвал боксера, с которым хотел бы встретиться среди легенд мирового бокса. Речь идет о Ленноксе Льюисе, которого украинец считает самым интересным возможным оппонентом среди звезд прошлых поколений.

