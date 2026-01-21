Вернидуб отказался от привилегий в Нефтчи и назвал причину

Юрий Вернидуб в Баку. Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Главный тренер бакинского "Нефтчи" Юрий Вернидуб неожиданно удивил руководство клуба своим решением в бытовых вопросах. Украинский специалист отказался от условий, которые обычно считаются стандартными для тренера такого уровня.

"Нефтчи" подготовил для Вернидуба арендованную квартиру в центре Баку и предоставил служебный автомобиль, сообщает Sportinfo.

Вернидуб сосредоточен только на работе

Украинский наставник дал понять, что не видит необходимости пользоваться этими привилегиями на данном этапе работы в клубе. Отказ от жилья Юрий Вернидуб объяснил нежеланием создавать для клуба дополнительные финансовые обязательства.

Юрий Вернидуб (слева) руководит тренировочным процессом. Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Вместо этого тренер решил продолжить жить вместе со своими помощниками непосредственно на базе команды, сосредоточив внимание исключительно на рабочем процессе.

Что касается автомобиля, украинский специалист также занял принципиальную позицию. По его мнению, у команды сейчас слишком плотный график и большой объем задач, поэтому времени на поездки или отдых попросту нет — приоритетом остается только работа с "Нефтчи".

