Україна
Ярмоленко назвав умову повернення до збірної України

Ярмоленко назвав умову повернення до збірної України

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 20:05
Ярмоленко дав сигнал Реброву щодо збірної України
Андрій Ярмоленко в національній команді. Фото: УНІАН

Наприкінці березня 2026 року на збірну України чекає щонайменше один важливий матч відбору на Кубок Світу. У такій ситуації національній команді необхідні всі футболісти, які здатні принести їй користь.

Андрій Ярмоленко готовий повернутися в табір "синьо-жовтих" у будь-який момент, що він і підтвердив в інтерв'ю YouTube-каналу Meczyki.

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко дав зрозуміти, що не ставить крапку в питанні можливого повернення до збірної України. За словами футболіста, для нього національна команда ніколи не була закритою сторінкою, проте остаточне рішення завжди залишається за головним тренером.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко святкує гол. Фото: УНІАН

Що Ярмоленко сказав про збірну України

Досвідчений півзахисник підкреслив, що не розглядає виклик до збірної як щось само собою зрозуміле. Він вважає пріоритетом стабільну гру на клубному рівні та розуміє, що шлях у національну команду лежить винятково через результати та форму, а не через минулі заслуги.

При цьому 36-річний футболіст зазначив, що перебуває в постійній готовності відгукнутися на можливий виклик від Сергія Реброва. Ярмоленко дав зрозуміти, що зосереджений на виступах за "Динамо", а подальший розвиток ситуації залежатиме від його гри та тренерського рішення.

На рахунку Ярмоленка 46 голів у збірній України. Йому залишилося забити два м'ячі, щоб зрівнятися з рекордсменом, яким залишається Андрій Шевченко.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Андрій Ярмоленко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
