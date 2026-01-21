Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Світоліна пояснила, чому минулий сезон ледь не зламав її

Світоліна пояснила, чому минулий сезон ледь не зламав її

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 10:51
Світоліна відверто розповіла про вигорання та перезавантаження
Подача Еліни Світоліної. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в другому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Одеситка у двох сетах зломила опір Лінди Климовичової з Чехії (7:5, 6:1).

Після поєдинку на пресконференції Світоліна зізналася, що тривалий час грала на межі сил.

Реклама
Читайте також:

Перша ракетка України впевнено розпочала виступ на Australian Open-2026, пробившись до третього кола турніру. У другому раунді українка впоралася з Ліндою Климовичевою, зумівши переламати непростий початок матчу та довести зустріч до перемоги завдяки досвіду та холоднокровності.

Элина Свитолина
Втомлена Світоліна після матчу. Фото: скріншот YouTube

Світоліній була потрібна пауза

Після поєдинку Світоліна дала зрозуміти, що ключовим моментом став перший сет, де важливо було не піддатися темпу молодої суперниці. Українка терпляче вичікувала свій шанс, діяла максимально зібрано у вирішальні розіграші та змогла нав'язати більш структурований теніс, який і став визначальним.

Світоліна зізналася, що на фініші минулого року зіткнулася насамперед із ментальним вигоранням. Рішення взяти паузу дало змогу уникнути серйозніших наслідків і підійти до австралійського відрізка сезону в оновленому стані, без тиску і з внутрішнім балансом.

"Я дуже щаслива знову бути в третьому колі, це хороший старт року для мене. Перший сет був складним, але потім я відчула впевненість та змогла нав'язати свою гру. Зараз я відчуваю себе набагато свіжішою і готовою до важких матчів", — пояснила Світоліна.

Наступний поєдинок українська тенісистка зіграє з росіянкою Діаною Шнайдер. Матч відбудеться в п'ятницю, 23 січня.

Нагадаємо, український тренер Юрій Вернидуб відмовився від благ в Азербайджані, де працює в бакинському "Нефтчі".

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола назвав причину поразки команди в матчі Ліги чемпіонів із "Буде-Глімт".

спорт Еліна Світоліна Теніс Australian Open українські тенісисти
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації