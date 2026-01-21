Світоліна відверто розповіла про вигорання та перезавантаження

Подача Еліни Світоліної. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в другому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Одеситка у двох сетах зломила опір Лінди Климовичової з Чехії (7:5, 6:1).

Після поєдинку на пресконференції Світоліна зізналася, що тривалий час грала на межі сил.

Перша ракетка України впевнено розпочала виступ на Australian Open-2026, пробившись до третього кола турніру. У другому раунді українка впоралася з Ліндою Климовичевою, зумівши переламати непростий початок матчу та довести зустріч до перемоги завдяки досвіду та холоднокровності.

Втомлена Світоліна після матчу. Фото: скріншот YouTube

Світоліній була потрібна пауза

Після поєдинку Світоліна дала зрозуміти, що ключовим моментом став перший сет, де важливо було не піддатися темпу молодої суперниці. Українка терпляче вичікувала свій шанс, діяла максимально зібрано у вирішальні розіграші та змогла нав'язати більш структурований теніс, який і став визначальним.

Світоліна зізналася, що на фініші минулого року зіткнулася насамперед із ментальним вигоранням. Рішення взяти паузу дало змогу уникнути серйозніших наслідків і підійти до австралійського відрізка сезону в оновленому стані, без тиску і з внутрішнім балансом.

"Я дуже щаслива знову бути в третьому колі, це хороший старт року для мене. Перший сет був складним, але потім я відчула впевненість та змогла нав'язати свою гру. Зараз я відчуваю себе набагато свіжішою і готовою до важких матчів", — пояснила Світоліна.

Наступний поєдинок українська тенісистка зіграє з росіянкою Діаною Шнайдер. Матч відбудеться в п'ятницю, 23 січня.

