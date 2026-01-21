Свитолина откровенно рассказала о выгорании и перезагрузке

Подача Элины Свитолиной. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Одесситка в двух сетах сломила сопротивление Линды Климовичовой из Чехии (7:5, 6:1).

После поединка на пресс-конференции Свитолина призналась, что долгое время играла на пределе сил.

Первая ракетка Украины уверенно начала выступление на Australian Open-2026, пробившись в третий круг турнира. Во втором раунде украинка справилась с Линдой Климовичевой, сумев переломить непростое начало матча и довести встречу до победы за счет опыта и хладнокровия.

Уставшая Свитолина после матча. Фото: скриншот YouTube

Свитолиной была нужна пауза

После поединка Свитолина дала понять, что ключевым моментом стал первый сет, где важно было не поддаться темпу молодой соперницы. Украинка терпеливо выжидала свой шанс, действовала максимально собранно в решающие розыгрыши и смогла навязать более структурированный теннис, который и стал определяющим.

Свитолина призналась, что на финише прошлого года столкнулась прежде всего с ментальным выгоранием. Решение взять паузу позволило избежать более серьезных последствий и подойти к австралийскому отрезку сезона в обновленном состоянии, без давления и с внутренним балансом.

"Я очень счастлива снова быть в третьем круге, это хороший старт года для меня. Первый сет был сложным, но затем я почувствовала уверенность и смогла навязать свою игру. Сейчас я ощущаю себя гораздо более свежей и готовой к тяжелым матчам", — объяснила Свитолина.

Следующий поединок украинская теннисистка сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер. Матч пройдет в пятницу, 23 января.

