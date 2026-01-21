Гвардиола жестко оценил игру Манчестер Сити после поражения

Хосеп Гвардиола едет домой после матча. Фото: Reuters/Fredrik Varfjell

Главной сенсацией седьмого тура Лиги чемпионов стало гостевое поражение "Манчестер Сити" от норвежского "Буде-Глимт" (1:3). Тренер английской команды Хосеп Гвардиола не стал искать оправданий после финального свистка.

Испанский наставник подвел честные итоги поражения в матче Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports.

Реклама

Читайте также:

Хосеп Гвардиола, который был практически лишен эмоций на послематчевой пресс-конференции, отметил, что результат стал следствием сразу нескольких факторов, включая кадровые потери и высокий уровень организации соперника.

По словам Гвардиолы, команда вышла на поле в неоптимальном составе и потеряла баланс, особенно на флангах. Отсутствие профильных вингеров и ключевых исполнителей серьезно повлияло на способность контролировать темп и создавать остроту, несмотря на старание футболистов даже в меньшинстве.

Хосеп Гвардиола благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Где именно дала сбой команда Гвардиолы

Каталонский специалист дал понять, что текущее положение требует немедленной реакции. Впереди у команды важные матчи против "Вулверхэмптона" и "Галатасарая", и тренерский штаб рассчитывает на возвращение травмированных игроков, чтобы стабилизировать игру и вернуть привычный уровень интенсивности.

"Факт поражения очевиден, и я прекрасно понимаю, насколько силён этот соперник. Мы потеряли стабильность из-за травм, но я не согласен с тем, что команда выглядела отстранённой. Нам не хватало футболистов, способных обыгрывать один в один, и именно это сыграло ключевую роль", — подчеркнул Гвардиола.

Напомним, Влада Седан и Александр Зинченко устроили соревнование на тему того, чья шутка окажется смешнее.

Деонтей Уайлдер выбрал другого соперника на первую половину года вместо Александра Усика.

А сам украинский чемпион по боксу назвал отличия в стиле ведения поединков Виталием и Владимиром Кличко.