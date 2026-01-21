Гвардіола жорстко оцінив гру Манчестер Сіті після поразки

Хосеп Гвардіола їде додому після матчу. Фото: Reuters/Fredrik Varfjell

Головною сенсацією сьомого туру Ліги чемпіонів стала гостьова поразка "Манчестер Сіті" від норвезького "Буде-Глімт" (1:3). Тренер англійської команди Хосеп Гвардіола не став шукати виправдань після фінального свистка.

Іспанський наставник підбив чесні підсумки поразки в матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Sky Sports.

Хосеп Гвардіола, який був практично позбавлений емоцій на післяматчевій пресконференції, зазначив, що результат став наслідком одразу декількох чинників, включно з кадровими втратами та високим рівнем організації суперника.

За словами Гвардіоли, команда вийшла на поле в неоптимальному складі та втратила баланс, особливо на флангах. Відсутність профільних вінгерів та ключових виконавців серйозно вплинула на здатність контролювати темп та створювати гостроту, попри старання футболістів навіть у меншості.

Хосеп Гвардіола дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Де саме дала збій команда Гвардіоли

Каталонський фахівець дав зрозуміти, що поточний стан вимагає негайної реакції. Попереду в команди важливі матчі проти "Вулвергемптона" та "Галатасарая", і тренерський штаб розраховує на повернення травмованих гравців, щоб стабілізувати гру та повернути звичний рівень інтенсивності.

"Факт поразки очевидний, і я прекрасно розумію, наскільки сильний цей суперник. Ми втратили стабільність через травми, але я не згоден із тим, що команда виглядала відстороненою. Нам не вистачало футболістів, здатних обігравати один в один, і саме це зіграло ключову роль", — підкреслив Гвардіола.

А сам український чемпіон з боксу назвав відмінності в стилі ведення поєдинків Віталієм та Володимиром Кличками.