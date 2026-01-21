Ярмоленко дал сигнал Реброву по сборной Украины

Ярмоленко обозначил условие возвращения в сборную Украины
В конце марта 2026 года сборной Украины предстоит как минимум один важный матч отбора на Кубок Мира. В такой ситуации национальной команде необходимы все футболисты, которые способны принести ей пользу.
Андрей Ярмоленко готов вернуться в лагерь "сине-желтых" в любой момент, что он и подтвердил в интервью YouTube-каналу Meczyki.
Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко дал понять, что не ставит точку в вопросе возможного возвращения в сборную Украины. По словам футболиста, для него национальная команда никогда не была закрытой страницей, однако окончательное решение всегда остается за главным тренером.
Что Ярмоленко сказал о сборной Украины
Опытный полузащитник подчеркнул, что не рассматривает вызов в сборную как нечто само собой разумеющееся. Он считает приоритетом стабильную игру на клубном уровне и понимает, что путь в национальную команду лежит исключительно через результаты и форму, а не по причине прошлых заслуг.
При этом 36-летний футболист отметил, что находится в постоянной готовности откликнуться на возможный вызов от Сергея Реброва. Ярмоленко дал понять, что сосредоточен на выступлениях за "Динамо", а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от его игры и тренерского решения.
На счету Ярмоленко 46 голов в сборной Украины. Ему осталось забить два мяча, чтобы сравняться с рекордсменом, которым остается Андрей Шевченко.
