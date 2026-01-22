Видео
Вернидуб назвал игрока Динамо, которого ждут в Европе

Вернидуб назвал игрока Динамо, которого ждут в Европе

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 11:21
Вернидуб назвал Михавко следующим большим трансфером Динамо
Тарас Михавко на сборах в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Главный тренер бакинского "Нефтчи" Юрий Вернидуб составил рейтинг футболистов, которые могут сменить УПЛ на зарубежные лиги. В этом списке оказались не только игроки "Динамо". 

Вернидуб выделил сразу несколько молодых талантливых футболистов, сообщает "Украинский футбол". 

Читайте также:

Юрий Вернидуб уже несколько месяцев работает в Азербайджане. Он не скрывал, что хотел бы пригласить в "Нефтчи" несколько игроков из украинской Премьер-лиги, но пока у бакинского клуба нет такой возможности. Одновременно с этим тренер рассказал, какие футболисты могут переехать из УПЛ в Европу.  

Тарас Михавко
Тарас Михавко работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Кого ждут за границей по версии Вернидуба 

Первым делом опытный тренер выделил 20-летнего защитника Тараса Михавко. Наставник "Нефтчи" считает его первым претендентом на трансфер в европейский клуб, но многое будет зависеть от формы игрока и планов "Динамо". 

Также Юрий Вернидуб рассказал, что его бывший подопечный по "Кривбассу" Егор Твердохлеб мечтал играть за границей, но пока 25-летний форвард выступает в ЛНЗ. Сам тренер хотел бы видеть игрока в Бундеслиге. 

"Еще бы я выделил Рамика Гаджиева. Сейчас у него тяжелая травма. Мне очень нравится этот футболист, он заслуживает повышения. Ну и сюда я бы еще добавил защитника Илью Крупского. Молодой парень. Может, у него все получится", — рассказал Вернидуб. 

Напомним, ранее лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился мнением о возвращении в сборную Украины. 

А жена Александра Зинченко Влада Седан назвала вредную привычку, от которой мечтает избавиться. 

Автор:
Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
