Головна Спорт Жирона знайшла українського форварда за мільйон євро

Жирона знайшла українського форварда за мільйон євро

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 13:53
Жирона підписала сина відомого українського футболіста
Олександр Піщур на зборах у національній команді. Фото: instagram.com/pyshchur_11/

Іспанська "Жирона" близька до підписання 20-річного українського форварда Олександра Піщура. Останнім часом молодий футболіст виступав за угорський "Дьєр".

Каталонський клуб та представники гравця досягли принципової домовленості про трансфер, який може обійтися "Жироні" приблизно в один мільйон євро, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Хто такий Олександр Піщур

Молодий форвард є вихованцем української "Десни". Він пройшов школу декількох європейських клубів, включно з "Мункачем" та "Фельчутом".

Александр Пищур
Олександр Піщур у матчі за юнацьку збірну України. Фото: instagram.com/pyshchur_11/

У поточному сезоні високий нападник провів 20 матчів за "Дьєр", записавши на свій рахунок чотири голи й одну результативну передачу, що привернуло увагу скаутів іспанського чемпіонату. Його зріст у 2,04 метра робить його помітною фізичною фігурою на вістрі атаки.

Футбол у родині Піщур — не випадковість. Батько молодого гравця, теж Олександр, був професійним нападником і проявляв себе в низці українських клубів, зокрема, "Волині" та "Зорі", а пізніше працював тренером молодіжних команд. Саме батько познайомив сина з футболом та супроводжував його шлях від перших етапів до професійної кар'єри, часто буваючи на матчах та допомагаючи з тренуваннями.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
