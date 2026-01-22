Вандал осквернив статую Кріштіану Роналду на Мадейрі

Кріштіану Роналду в матчі за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

На рідному для Кріштіану Роналду острові Мадейра стався резонансний інцидент. Невідомий зловмисник облив бензином статую легендарного футболіста біля його музею та підпалив її.

Злочинцю вдалося втекти з місця події попри камери відеоспостереження, повідомляє Fox Sports.

Реклама

Читайте також:

Примітно, що свої дії палій зафіксував на відео, вочевидь, розраховуючи на ефект і увагу. Однак обличчя зловмисника на записі не вдалося розгледіти, що поки що ускладнює ідентифікацію, попри наявність цифрових доказів.

Кріштіану Роналду бореться за м'яч. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Злочинця вже шукають

Місцева поліція вже почала розслідування інциденту та розшукує причетного до акту вандалізму. За попередньою інформацією, встановлення особи палія вважається питанням часу, а сам інцидент викликав широкий резонанс серед мешканців острова і шанувальників легендарного футболіста по всьому світу.

Одна зі статуй, присвячених Кріштіану Роналду. Фото: Wikipedia

Статую Кріштіану Роналду було встановлено на Мадейрі 2014 року, одночасно з відкриттям музею CR7 у Фуншалі, рідному місті футболіста. Монумент з'явився як символ визнання заслуг Роналду перед Португалією та островом, який він неодноразово називав своїм будинком і точкою відліку кар'єри.

Згодом статуя стала однією з найбільш впізнаваних туристичних визначних пам'яток Мадейри та обов'язковим місцем для відвідування шанувальниками футболіста з усього світу.

Нагадаємо, одноклубник Кріштіану Роналду по збірній Португалії Рубен Невеш готовий перейти в мадридський "Реал".

Одразу чотири українські футболісти готові до переїзду в європейські команди на думку Юрія Вернидуба.