Вандал осквернив статую Кріштіану Роналду на Мадейрі

На Мадейрі підпалили статую Кріштіану Роналду
На рідному для Кріштіану Роналду острові Мадейра стався резонансний інцидент. Невідомий зловмисник облив бензином статую легендарного футболіста біля його музею та підпалив її.
Злочинцю вдалося втекти з місця події попри камери відеоспостереження, повідомляє Fox Sports.
Примітно, що свої дії палій зафіксував на відео, вочевидь, розраховуючи на ефект і увагу. Однак обличчя зловмисника на записі не вдалося розгледіти, що поки що ускладнює ідентифікацію, попри наявність цифрових доказів.
Злочинця вже шукають
Місцева поліція вже почала розслідування інциденту та розшукує причетного до акту вандалізму. За попередньою інформацією, встановлення особи палія вважається питанням часу, а сам інцидент викликав широкий резонанс серед мешканців острова і шанувальників легендарного футболіста по всьому світу.
Статую Кріштіану Роналду було встановлено на Мадейрі 2014 року, одночасно з відкриттям музею CR7 у Фуншалі, рідному місті футболіста. Монумент з'явився як символ визнання заслуг Роналду перед Португалією та островом, який він неодноразово називав своїм будинком і точкою відліку кар'єри.
Згодом статуя стала однією з найбільш впізнаваних туристичних визначних пам'яток Мадейри та обов'язковим місцем для відвідування шанувальниками футболіста з усього світу.
