Україна
Роналду втретє поспіль отримав престижну нагороду

Роналду втретє поспіль отримав престижну нагороду

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 21:17
Кріштіану Роналду втретє отримав нагороду Globe Soccer Awards
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Зірковий форвард "Аль-Насра" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду отримав чергову особисту нагороду. Це сталося після дублю у ворота останнього суперника.

Про нову нагороду Роналду повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Роналду отримав престижну нагороду

На церемонії Globe Soccer Awards, що відбулася в Дубаї, 40-річного португальця втретє поспіль визнали найкращим гравцем Близького Сходу.

Форвард "Аль-Насра" випередив у голосуванні Каріма Бензема ("Аль-Іттіхад"), Салема Аль-Досарі ("Аль-Хілаль") та Ріяда Мареза ("Аль-Ахлі"). Цікаво, що Globe Soccer втретє вручає цю нагороду і крім Роналду її ніхто не вигравав.

У нинішньому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії Кріштіану провів дев’ять матчів, у яких забив 10 голів та віддав одну результативну передачу.

Окремо організатори церемонії визначили найкращого гравця світу 2025 року — ним став вінгер "ПСЖ" Усман Дембеле.

Нагадаємо, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик визначився з наступним суперником.

Колишній гравець київського "Динамо" Олег Саленко посварився з власниками столичного клубу.

футбол Саудівська Аравія нагорода Кріштіану Роналду Аль-Наср
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
