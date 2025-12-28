Кріштіану Роналду втретє отримав нагороду Globe Soccer Awards

Роналду втретє поспіль отримав престижну нагороду
Зірковий форвард "Аль-Насра" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду отримав чергову особисту нагороду. Це сталося після дублю у ворота останнього суперника.
Роналду отримав престижну нагороду
На церемонії Globe Soccer Awards, що відбулася в Дубаї, 40-річного португальця втретє поспіль визнали найкращим гравцем Близького Сходу.
Форвард "Аль-Насра" випередив у голосуванні Каріма Бензема ("Аль-Іттіхад"), Салема Аль-Досарі ("Аль-Хілаль") та Ріяда Мареза ("Аль-Ахлі"). Цікаво, що Globe Soccer втретє вручає цю нагороду і крім Роналду її ніхто не вигравав.
У нинішньому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії Кріштіану провів дев’ять матчів, у яких забив 10 голів та віддав одну результативну передачу.
Окремо організатори церемонії визначили найкращого гравця світу 2025 року — ним став вінгер "ПСЖ" Усман Дембеле.
