Криштиану Роналду в третий раз получил награду Globe Soccer Awards

Роналду в третий раз подряд получит престижную награду
Звездный форвард "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду получил очередную личную награду. Это произошло после дубля в ворота последнего соперника.
О новой награде Роналду сообщил портал Новини.LIVE.
Роналду получил престижную награду
На церемонии Globe Soccer Awards, состоявшейся в Дубае, 40-летнего португальца в третий раз подряд признали лучшим игроком Ближнего Востока.
Форвард "Аль-Насра" опередил в голосовании Карима Бензема ("Аль-Иттихад"), Салема Аль-Досари ("Аль-Хилаль") и Рияда Мареза ("Аль-Ахли"). Интересно, что Globe Soccer третий раз вручает эту награду и кроме Роналду ее никто не выигрывал.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел девять матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.
Отдельно организаторы церемонии определили лучшего игрока мира 2025 года — им стал вингер "ПСЖ" Усман Дембеле.
Напомним, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик определился со следующим соперником.
Бывший игрок киевского "Динамо" Олег Саленко поссорился с владельцами столичного клуба.
Читайте Новини.LIVE!