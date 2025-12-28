Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду в третий раз подряд получит престижную награду

Роналду в третий раз подряд получит престижную награду

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 21:17
Криштиану Роналду в третий раз получил награду Globe Soccer Awards
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Звездный форвард "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду получил очередную личную награду. Это произошло после дубля в ворота последнего соперника.

О новой награде Роналду сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Роналду получил престижную награду

На церемонии Globe Soccer Awards, состоявшейся в Дубае, 40-летнего португальца в третий раз подряд признали лучшим игроком Ближнего Востока.

Форвард "Аль-Насра" опередил в голосовании Карима Бензема ("Аль-Иттихад"), Салема Аль-Досари ("Аль-Хилаль") и Рияда Мареза ("Аль-Ахли"). Интересно, что Globe Soccer третий раз вручает эту награду и кроме Роналду ее никто не выигрывал.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел девять матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

Отдельно организаторы церемонии определили лучшего игрока мира 2025 года — им стал вингер "ПСЖ" Усман Дембеле.

Напомним, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик определился со следующим соперником.

Бывший игрок киевского "Динамо" Олег Саленко поссорился с владельцами столичного клуба.

футбол Саудовская Аравия награда Криштиану Роналду Аль-Наср
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации