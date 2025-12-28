Криштиану Роналду в третий раз получил награду Globe Soccer Awards

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Звездный форвард "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду получил очередную личную награду. Это произошло после дубля в ворота последнего соперника.

О новой награде Роналду сообщил портал Новини.LIVE.

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Роналду получил престижную награду

На церемонии Globe Soccer Awards, состоявшейся в Дубае, 40-летнего португальца в третий раз подряд признали лучшим игроком Ближнего Востока.

Форвард "Аль-Насра" опередил в голосовании Карима Бензема ("Аль-Иттихад"), Салема Аль-Досари ("Аль-Хилаль") и Рияда Мареза ("Аль-Ахли"). Интересно, что Globe Soccer третий раз вручает эту награду и кроме Роналду ее никто не выигрывал.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел девять матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

Отдельно организаторы церемонии определили лучшего игрока мира 2025 года — им стал вингер "ПСЖ" Усман Дембеле.

