Вандал осквернил статую Криштиану Роналду на Мадейре

На Мадейре подожгли статую Криштиану Роналду
На родном для Криштиану Роналду острове Мадейра произошёл резонансный инцидент. Неизвестный злоумышленник облил бензином статую легендарного футболиста возле его музея и поджег ее.
Преступнику удалось скрыться с места происшествия несмотря на камеры видеонаблюдения, сообщает Fox Sports.
Примечательно, что свои действия поджигатель зафиксировал на видео, очевидно, рассчитывая на эффект и внимание. Однако лицо злоумышленника на записи не удалось разглядеть, что пока осложняет идентификацию, несмотря на наличие цифровых доказательств.
Преступника уже ищут
Местная полиция уже начала расследование инцидента и разыскивает причастного к акту вандализма. По предварительной информации, установление личности поджигателя считается вопросом времени, а сам инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей острова и поклонников легендарного футболиста по всему миру.
Статуя Криштиану Роналду была установлена на Мадейре в 2014 году, одновременно с открытием музея CR7 в Фуншале, родном городе футболиста. Монумент появился как символ признания заслуг Роналду перед Португалией и островом, который он неоднократно называл своим домом и точкой отсчета карьеры.
Со временем статуя стала одной из самых узнаваемых туристических достопримечательностей Мадейры и обязательным местом для посещения поклонниками футболиста со всего мира.
Напомним, одноклубник Криштиану Роналду по сборной Португалии Рубен Невеш готов перейти в мадридский "Реал".
Сразу четыре украинских футболиста готовы к переезду в европейские команды по мнению Юрия Вернидуба.
Читайте Новини.LIVE!