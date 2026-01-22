Вандал осквернил статую Криштиану Роналду на Мадейре

Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

На родном для Криштиану Роналду острове Мадейра произошёл резонансный инцидент. Неизвестный злоумышленник облил бензином статую легендарного футболиста возле его музея и поджег ее.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия несмотря на камеры видеонаблюдения, сообщает Fox Sports.

Примечательно, что свои действия поджигатель зафиксировал на видео, очевидно, рассчитывая на эффект и внимание. Однако лицо злоумышленника на записи не удалось разглядеть, что пока осложняет идентификацию, несмотря на наличие цифровых доказательств.

Криштиану Роналду борется за мяч. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Преступника уже ищут

Местная полиция уже начала расследование инцидента и разыскивает причастного к акту вандализма. По предварительной информации, установление личности поджигателя считается вопросом времени, а сам инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей острова и поклонников легендарного футболиста по всему миру.

Одна из статуй, посвященных Криштиану Роналду. Фото: Wikipedia

Статуя Криштиану Роналду была установлена на Мадейре в 2014 году, одновременно с открытием музея CR7 в Фуншале, родном городе футболиста. Монумент появился как символ признания заслуг Роналду перед Португалией и островом, который он неоднократно называл своим домом и точкой отсчета карьеры.

Со временем статуя стала одной из самых узнаваемых туристических достопримечательностей Мадейры и обязательным местом для посещения поклонниками футболиста со всего мира.

