Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт На Мадейре подожгли статую Криштиану Роналду

На Мадейре подожгли статую Криштиану Роналду

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 16:37
Вандал осквернил статую Криштиану Роналду на Мадейре
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

На родном для Криштиану Роналду острове Мадейра произошёл резонансный инцидент. Неизвестный злоумышленник облил бензином статую легендарного футболиста возле его музея и поджег ее.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия несмотря на камеры видеонаблюдения, сообщает Fox Sports.

Реклама
Читайте также:

Примечательно, что свои действия поджигатель зафиксировал на видео, очевидно, рассчитывая на эффект и внимание. Однако лицо злоумышленника на записи не удалось разглядеть, что пока осложняет идентификацию, несмотря на наличие цифровых доказательств. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду борется за мяч. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Преступника уже ищут 

Местная полиция уже начала расследование инцидента и разыскивает причастного к акту вандализма. По предварительной информации, установление личности поджигателя считается вопросом времени, а сам инцидент вызвал широкий резонанс среди жителей острова и поклонников легендарного футболиста по всему миру. 

Криштиану Роналду
Одна из статуй, посвященных Криштиану Роналду. Фото: Wikipedia

Статуя Криштиану Роналду была установлена на Мадейре в 2014 году, одновременно с открытием музея CR7 в Фуншале, родном городе футболиста. Монумент появился как символ признания заслуг Роналду перед Португалией и островом, который он неоднократно называл своим домом и точкой отсчета карьеры. 

Со временем статуя стала одной из самых узнаваемых туристических достопримечательностей Мадейры и обязательным местом для посещения поклонниками футболиста со всего мира. 

Напомним, одноклубник Криштиану Роналду по сборной Португалии Рубен Невеш готов перейти в мадридский "Реал". 

Сразу четыре украинских футболиста готовы к переезду в европейские команды по мнению Юрия Вернидуба. 

спорт футбол Португалия вандализм Криштиану Роналду Аль-Наср
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации