Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Реал готов к первому трансферу — кто пополнит команду

Реал готов к первому трансферу — кто пополнит команду

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 13:25
Рубен Невеш отказал Манчестер Юнайтед ради Реала
Рубен Невеш (справа) празднует гол. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш нацелен на переход в "Реал". Ради шанса оказаться в Мадриде отказался от выгодного предложения саудовского "Аль-Хиляля" о продлении контракта.

В то же время в "Реале" не считают целесообразным платить за трансфер игрока уже этой зимой, сообщает Diario AS.

Реклама
Читайте также:

В мадридском клубе понимают, что после окончания сезона Рубен Невеш может перейти бесплатно в статусе свободного агента, что делает ожидание более логичным сценарием для "сливочных". 

У Рубена Невеша есть разные варианты

При этом вариант с трансфером полностью не исключен. В Мадриде полагают, что "Аль-Хиляль" может согласиться отпустить полузащитника за сумму около 26 млн евро, хотя в 2023 году клуб заплатил "Вулверхэмптону" за Невеша 55 млн. 

Рубен Невеш
Рубен Невеш с наградой "Игроку месяца". Фото: instagram.com/rubendsneves/

Контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне Невеш провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Интерес к игроку также проявляет "Манчестер Юнайтед", что может повлиять на развитие ситуации, однако сам футболист не хочет возвращаться в Англию. 

Напомним, Влада Седан назвала вредную привычку, которая мешает ей по утрам. 

Юрий Вернидуб рассказал об украинских футболистах, которые могут продолжить карьеру за рубежом. 

футбол Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Футбол трансферы Аль-Хиляль Рубен Невеш
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации