Рубен Невеш отказал Манчестер Юнайтед ради Реала

Рубен Невеш (справа) празднует гол. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш нацелен на переход в "Реал". Ради шанса оказаться в Мадриде отказался от выгодного предложения саудовского "Аль-Хиляля" о продлении контракта.

В то же время в "Реале" не считают целесообразным платить за трансфер игрока уже этой зимой, сообщает Diario AS.

В мадридском клубе понимают, что после окончания сезона Рубен Невеш может перейти бесплатно в статусе свободного агента, что делает ожидание более логичным сценарием для "сливочных".

У Рубена Невеша есть разные варианты

При этом вариант с трансфером полностью не исключен. В Мадриде полагают, что "Аль-Хиляль" может согласиться отпустить полузащитника за сумму около 26 млн евро, хотя в 2023 году клуб заплатил "Вулверхэмптону" за Невеша 55 млн.

Рубен Невеш с наградой "Игроку месяца". Фото: instagram.com/rubendsneves/

Контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне Невеш провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Интерес к игроку также проявляет "Манчестер Юнайтед", что может повлиять на развитие ситуации, однако сам футболист не хочет возвращаться в Англию.

