Арбелоа сделал громкое заявление после победы Реала над Монако

Винисиус (слева) в объятиях тренера Альваро Арбелоа. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Мадридский "Реал" одержал первую победу под руководством Альваро Арбелоа. Испанская команда разгромила "Монако" (6:1) в седьмом туре Лиги чемпионов.

Главный тренер "бланкос" Альваро Арбелоа остался доволен тем, как его подопечные провели еврокубковый поединок, сообщает Marca.

Мадридцы на своtм поле уверенно разобрались с соперником, оформив разгром со счtтом 6:1 и полностью контролируя ход встречи. По словам наставника, ключевую роль сыграла атмосфера на "Сантьяго Бернабеу" и настрой футболистов, которые с первых минут навязали высокий темп. Команда действовала смело, не сбавляла обороты после забитых мячей и демонстрировала тот стиль, который тренерский штаб хочет видеть на дистанции турнира.

Показательная победа "Реала"

Арбелоа дал понять, что столь убедительный результат — прежде всего отражение характера игроков и их способности быстро адаптироваться к новым требованиям. Тренер подчеркнул, что команда не зацикливается на турнирной таблице, хотя 15 очков после семи туров позволяют удерживать второе место и уверенно чувствовать себя в борьбе за плей-офф.

Альваро Арбелоа во время поединка. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

"Это было очень цельное выступление, и ребята действительно получали удовольствие от игры. Они моментально уловили идеи и реализовали их на поле без лишних слов. Такой менталитет и есть ДНК мадридского "Реала", — объяснил Арбелоа.

