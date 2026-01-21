Видео
Главная Спорт Арбелоа назвал причину доминирования Реала над Монако

Арбелоа назвал причину доминирования Реала над Монако

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 10:22
Арбелоа сделал громкое заявление после победы Реала над Монако
Винисиус (слева) в объятиях тренера Альваро Арбелоа. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Мадридский "Реал" одержал первую победу под руководством Альваро Арбелоа. Испанская команда разгромила "Монако" (6:1) в седьмом туре Лиги чемпионов.

Главный тренер "бланкос" Альваро Арбелоа остался доволен тем, как его подопечные провели еврокубковый поединок, сообщает Marca.

Мадридцы на своtм поле уверенно разобрались с соперником, оформив разгром со счtтом 6:1 и полностью контролируя ход встречи. По словам наставника, ключевую роль сыграла атмосфера на "Сантьяго Бернабеу" и настрой футболистов, которые с первых минут навязали высокий темп. Команда действовала смело, не сбавляла обороты после забитых мячей и демонстрировала тот стиль, который тренерский штаб хочет видеть на дистанции турнира. 

Показательная победа "Реала"

Арбелоа дал понять, что столь убедительный результат — прежде всего отражение характера игроков и их способности быстро адаптироваться к новым требованиям. Тренер подчеркнул, что команда не зацикливается на турнирной таблице, хотя 15 очков после семи туров позволяют удерживать второе место и уверенно чувствовать себя в борьбе за плей-офф. 

Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа во время поединка. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

"Это было очень цельное выступление, и ребята действительно получали удовольствие от игры. Они моментально уловили идеи и реализовали их на поле без лишних слов. Такой менталитет и есть ДНК мадридского "Реала", — объяснил Арбелоа. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
