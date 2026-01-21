Арбелоа зробив гучну заяву після перемоги Реала над Монако

Вінісіус (ліворуч) в обіймах тренера Альваро Арбелоа. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Мадридський "Реал" здобув першу перемогу під керівництвом Альваро Арбелоа. Іспанська команда розгромила "Монако" (6:1) у сьомому турі Ліги чемпіонів.

Головний тренер "бланкос" Альваро Арбелоа залишився задоволений тим, як його підопічні провели єврокубковий поєдинок, повідомляє Marca.

Мадридці на своєму полі впевнено розібралися із суперником, оформивши розгром із рахунком 6:1 і повністю контролюючи перебіг зустрічі. За словами наставника, ключову роль зіграла атмосфера на "Сантьяго Бернабеу" та настрій футболістів, які з перших хвилин нав'язали високий темп. Команда діяла сміливо, не зменшувала обертів після забитих м'ячів і демонструвала той стиль, який тренерський штаб хоче бачити на дистанції турніру.

Показова перемога "Реала"

Арбелоа дав зрозуміти, що такий переконливий результат - насамперед відображення характеру гравців та їхньої здатності швидко адаптуватися до нових вимог. Тренер наголосив, що команда не зациклюється на турнірній таблиці, хоча 15 очок після семи турів дають змогу утримувати друге місце й упевнено почуватися в боротьбі за плей-оф.

Альваро Арбелоа під час поєдинку. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

"Це був дуже цілісний виступ, і хлопці дійсно отримували задоволення від гри. Вони моментально вловили ідеї та реалізували їх на полі без зайвих слів. Такий менталітет і є ДНК мадридського "Реала", — пояснив Арбелоа.

