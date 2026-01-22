Рубен Невеш відмовив Манчестер Юнайтед заради Реала

Рубен Невеш (праворуч) святкує гол. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Півзахисник збірної Португалії Рубен Невеш націлений на перехід у "Реал". Заради шансу опинитися в Мадриді відмовився від вигідної пропозиції саудівського "Аль-Хіляля" про продовження контракту.

Водночас у "Реалі" не вважають за доцільне платити за трансфер гравця вже цієї зими, повідомляє Diario AS.

У мадридському клубі розуміють, що після закінчення сезону Рубен Невеш може перейти безоплатно в статусі вільного агента, що робить очікування більш логічним сценарієм для "вершкових".

У Рубена Невеша є різні варіанти

При цьому варіант із трансфером повністю не виключений. У Мадриді вважають, що "Аль-Хіляль" може погодитися відпустити півзахисника за суму близько 26 млн євро, хоча 2023 року клуб заплатив "Вулвергемптону" за Невеша 55 млн.

Рубен Невеш із нагородою "Гравцеві місяця". Фото: instagram.com/rubendsneves/

Контракт португальця із саудівським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні Невеш провів 21 матч у всіх турнірах, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі. Інтерес до гравця також проявляє "Манчестер Юнайтед", що може вплинути на розвиток ситуації, однак сам футболіст не хоче повертатися до Англії.

