Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду окончательно определился с датой завершения карьеры

Роналду окончательно определился с датой завершения карьеры

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 12:18
Криштиану Роналду выбрал дату ухода из профессионального спорта
Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Чемпионат Мира-2026 станет последним большим турниром в карьере Криштиану Роналду. Опытный футболист перестал скрывать дату окончания карьеры.

Ветеран футбола планирует "повесить бутсы на гвоздь" уже через полтора года, сообщил в соцсети X журналист Бен Джейкобс. 

Реклама
Читайте также:

Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду планирует покинуть "Аль-Наср" летом 2027 года. После завершения контракта нападающий намерен закончить профессиональную карьеру.   

Что будет делать Роналду

Окружение Криштиану уже работает над сценариями его жизни после большого футбола. Речь идет о проектах, которые позволят сохранить высокий интерес к фигуре португальца и после ухода с поля, без резкого снижения медийного и коммерческого влияния. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду на поле. Фото: Reuters

Роналду перешел в саудовский клуб из "Манчестер Юнайтед" и остается ключевой фигурой команды. В сезоне 2025/2026 чемпионата Саудовской Аравии 40-летний нападающий провел 16 матчей, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. 

Напомним, сборная Украины оказалась втянутой в скандал на ЧЕ по футзалу из-за российского спортсмена. 

Наставник "Полесья" Руслан Ротань впервые дал комментарий по поводу конфликта с рядом игроков в команде. 

спорт футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации