Криштиану Роналду выбрал дату ухода из профессионального спорта

Чемпионат Мира-2026 станет последним большим турниром в карьере Криштиану Роналду. Опытный футболист перестал скрывать дату окончания карьеры.

Ветеран футбола планирует "повесить бутсы на гвоздь" уже через полтора года, сообщил в соцсети X журналист Бен Джейкобс.

Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду планирует покинуть "Аль-Наср" летом 2027 года. После завершения контракта нападающий намерен закончить профессиональную карьеру.

Что будет делать Роналду

Окружение Криштиану уже работает над сценариями его жизни после большого футбола. Речь идет о проектах, которые позволят сохранить высокий интерес к фигуре португальца и после ухода с поля, без резкого снижения медийного и коммерческого влияния.

Роналду перешел в саудовский клуб из "Манчестер Юнайтед" и остается ключевой фигурой команды. В сезоне 2025/2026 чемпионата Саудовской Аравии 40-летний нападающий провел 16 матчей, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

