Україна
Ротань откровенно прокомментировал скандал с игроками в Полесье

Дата публикации 23 января 2026 11:02
Ротань жестко высказался о конфликте в Полесье
Руслан Ротань во время игры. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Ситуация вокруг "Полесья" в последние недели вызывала повышенное внимание. После внутреннего конфликта защитник Сергей Чоботенко и полузащитник Алексей Гуцуляк были переведены в резервную команду, однако впоследствии вернулись в расположение основного состава.

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань в интервью клубной пресс-службе откровенно поделился мнением о скандальной ситуации. 

Читайте также:

Возвращение игроков стало важным моментом для коллектива, который в этот период находился в непростой эмоциональной ситуации. В клубе не скрывали, что решение о временном отстранении футболистов вызвало внутреннее напряжение, но рассматривалось как шаг, направленный на сохранение дисциплины и командных принципов. 

Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк контролирует мяч. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Как команда пережила непростое решение

Главный тренер житомирского клуба Руслан Ротань подробно остановился на том, как команда восприняла эту ситуацию. По его словам, реакция футболистов на перевод партнеров в U-19 показала, насколько подобные решения отражаются на общем психологическом состоянии коллектива.

"Для команды это действительно было важно. Я видел реакцию ребят, когда сказал им, что Чоботенко и Гуцуляк переведены в U-19 — они были растеряны. Это не была паника, но чувствовалось, что всем непросто", — отметил Ротань.

Тренер также подчеркнул роль президента клуба, поблагодарив его за взвешенную позицию и итоговое решение, принятое в интересах игроков и украинского футбола. По словам Ротаня, коллектив ценит такой подход и осознает, насколько важно доверие и поддержка со стороны руководства.

спорт футбол Руслан Ротань Полесье Алексей Гуцуляк Сергей Чоботенко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
