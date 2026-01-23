Ротань жестко высказался о конфликте в Полесье

Ротань откровенно прокомментировал скандал с игроками в Полесье
Ситуация вокруг "Полесья" в последние недели вызывала повышенное внимание. После внутреннего конфликта защитник Сергей Чоботенко и полузащитник Алексей Гуцуляк были переведены в резервную команду, однако впоследствии вернулись в расположение основного состава.
Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань в интервью клубной пресс-службе откровенно поделился мнением о скандальной ситуации.
Возвращение игроков стало важным моментом для коллектива, который в этот период находился в непростой эмоциональной ситуации. В клубе не скрывали, что решение о временном отстранении футболистов вызвало внутреннее напряжение, но рассматривалось как шаг, направленный на сохранение дисциплины и командных принципов.
Как команда пережила непростое решение
Главный тренер житомирского клуба Руслан Ротань подробно остановился на том, как команда восприняла эту ситуацию. По его словам, реакция футболистов на перевод партнеров в U-19 показала, насколько подобные решения отражаются на общем психологическом состоянии коллектива.
"Для команды это действительно было важно. Я видел реакцию ребят, когда сказал им, что Чоботенко и Гуцуляк переведены в U-19 — они были растеряны. Это не была паника, но чувствовалось, что всем непросто", — отметил Ротань.
Тренер также подчеркнул роль президента клуба, поблагодарив его за взвешенную позицию и итоговое решение, принятое в интересах игроков и украинского футбола. По словам Ротаня, коллектив ценит такой подход и осознает, насколько важно доверие и поддержка со стороны руководства.
