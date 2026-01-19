Федорчук жестко оценил позицию Ротаня в истории с Гуцуляком

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал ситуацию в "Полесье", связанную с отстранением Сергея Чоботенко и Алексея Гуцуляка от основной команды из-за отказа продлевать контракты.

Такой шаг игроков стал серьезным ударом по внутренней дисциплине клуба, который привык подчеркивать командный принцип и жесткую иерархию, заявил эксперт в интервью Sport.ua.

Реклама

Читайте также:

Олег Федорчук считает, что перевод лидеров "Полесья" в дубль не идут на пользу коллективу, особенно в момент, когда клуб позиционирует себя как единый механизм. Эксперт обратил внимание на то, что оба футболиста фактически поставили личные интересы выше командных, чем спровоцировали конфликтную ситуацию внутри раздевалки.

Алексей Гуцуляк в сборной Украины. Фото: УНИАН

Отдельно аналитик усомнился в уровне притязаний самих игроков. Он отметил, что реальный вклад Чоботенко и Гуцуляка на поле не до конца соответствует тем требованиям, которые они предъявляют клубу, хотя выступления Гуцуляка за сборную Украины частично смягчили общий фон вокруг его фигуры.

Почему решение руководства "Полесья" вызывает вопросы

"Меня неприятно удивило, что в этой истории фактически не слышно позиции главного тренера. Складывается впечатление, что Руслан Ротань оказался в роли стороннего наблюдателя. В итоге все свелось к личным отношениям между президентом клуба Геннадий Буткевич и двумя футболистами", — заявил Федорчук.

Эксперт также отметил, что возвращение Чоботенко и Гуцуляка к работе с командой на сборах в Испании может серьезно повлиять на микроклимат. В условиях турнирного давления каждому игроку придется действовать на пределе возможностей, и пока остается открытым вопрос, готовы ли к этому сами футболисты и будет ли тренерский штаб действительно рассчитывать на них во второй части сезона.

Напомним, один из лидеров сборной Украины продолжит карьеру в лучшем клубе Нидерландов.

В карьере Ярославы Магучих появилось еще одно важное достижение, которое покорилось спортсменке после неудачного сезона.