Україна
Полесье объявило о переводе Гуцуляка и Чоботенко в дубль

Полесье объявило о переводе Гуцуляка и Чоботенко в дубль

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 18:18
Полесье отстранило Гуцуляка и Чоботенко от основной команды
Алексей Гуцуляк. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" провалило переговоры с лидерами команды Алексеем Гуцуляком и Сергеем Чоботенко. В связи с этим клуб наказал футболистов.

Свое решение в отношении игроков опубликовала пресс-служба "Полесья".

Читайте также:
Сергей Чоботенко
Сергей Чоботенко. Фото: "Полесье"

"Полесье" наказало игрока сборной Украины

Клуб сообщил, что в течение длительного времени вел переговоры с Чоботенко и Гуцуляком о продлении контрактов. Футболистам были предложены новые соглашения с улучшенными финансовыми условиями, бонусами и определенной ролью в команде на несколько сезонов вперед. В то же время игроки эти предложения не приняли.

В "Полесье" отмечают, что при формировании состава ориентируются на долгосрочную стратегию и футболистов, которые связывают свое будущее с клубом. Учитывая это, а также высокую конкуренцию в команде, было принято решение не привлекать Чоботенко и Гуцуляка к подготовке первой команды.

С 13 января оба футболиста переведены в команду "Полесье" U-19. При этом клуб подчеркивает, что в полном объеме выполняет все действующие контрактные обязательства перед игроками до завершения срока их соглашений.

В "Полесье" отметили, что это решение имеет исключительно спортивный и стратегический характер и не планируют в дальнейшем комментировать эту ситуацию.

Напомним, в киевском "Динамо" вступило в переговоры относительно футболиста из ровенского "Вереса".

Артем Милевский показал празднование своего Дня рождения.

