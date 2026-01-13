Полісся відсторонило Гуцуляка та Чоботенка від очновної команди

Олексій Гуцуляк. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" провалило перемовини з лідерами команди Олексієм Гуцуляком та Сергієм Чоботенком. У зв'язку з цим клуб покарав футболістів.

Своє рішення щодо гравців опублікувала пресслужба "Полісся".

Сергій Чоботенко. Фото: "Полісся"

"Полісся" покарало гравця збірної України

Клуб повідомив, що протягом тривалого часу вів перемовини з Чоботенком та Гуцуляком про продовження контрактів. Футболістам були запропоновані нові угоди з покращеними фінансовими умовами, бонусами та визначеною роллю в команді на кілька сезонів уперед. Водночас гравці ці пропозиції не прийняли.

У "Поліссі" наголошують, що при формуванні складу орієнтуються на довгострокову стратегію та футболістів, які пов’язують своє майбутнє з клубом. З огляду на це, а також на високу конкуренцію в команді, було ухвалено рішення не залучати Чоботенка і Гуцуляка до підготовки першої команди.

З 13 січня обидва футболісти переведені до команди "Полісся" U-19. При цьому клуб підкреслює, що в повному обсязі виконує всі чинні контрактні зобов’язання перед гравцями до завершення терміну їхніх угод.

У "Поліссі" зазначили, що це рішення має виключно спортивний і стратегічний характер та не планують надалі коментувати цю ситуацію.

