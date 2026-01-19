Відео
Головна Спорт У Поліссі назріває проблема всередині команди — що відомо

У Поліссі назріває проблема всередині команди — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 14:01
Федорчук жорстко оцінив позицію Ротаня в історії з Гуцуляком
Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Футбольний експерт Олег Федорчук прокоментував ситуацію в "Поліссі", пов'язану з відстороненням Сергія Чоботенка та Олексія Гуцуляка від основної команди через відмову продовжувати контракти.

Такий крок гравців став серйозним ударом по внутрішній дисципліні клубу, який звик підкреслювати командний принцип та жорстку ієрархію, заявив експерт в інтерв'ю Sport.ua.

Олег Федорчук вважає, що переведення лідерів "Полісся" в дубль не йде на користь колективу, особливо в момент, коли клуб позиціює себе як єдиний механізм. Експерт звернув увагу на те, що обидва футболісти фактично поставили особисті інтереси вище командних, чим спровокували конфліктну ситуацію всередині роздягальні.

Алексей Гуцуляк
Олексій Гуцуляк у збірній України. Фото: УНІАН

Окремо аналітик засумнівався в рівні домагань самих гравців. Він зазначив, що реальний внесок Чоботенка та Гуцуляка на полі не до кінця відповідає тим вимогам, які вони пред'являють клубу, хоча виступи Гуцуляка за збірну України частково пом'якшили загальне тло навколо його фігури.

Чому рішення керівництва "Полісся" викликає питання

"Мене неприємно здивувало, що в цій історії фактично не чути позиції головного тренера. Складається враження, що Руслан Ротань опинився в ролі стороннього спостерігача. У підсумку все звелося до особистих стосунків між президентом клубу Геннадієм Буткевичем і двома футболістами", — заявив Федорчук.

Експерт також зазначив, що повернення Чоботенка та Гуцуляка до роботи з командою на зборах в Іспанії може серйозно вплинути на мікроклімат. В умовах турнірного тиску кожному гравцеві доведеться діяти на межі можливостей, і поки що залишається відкритим питання, чи готові до цього самі футболісти й чи буде тренерський штаб дійсно розраховувати на них у другій частині сезону.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
