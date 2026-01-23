Ротань жорстко висловився про конфлікт у Поліссі

Руслан Ротань під час гри. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Ситуація навколо "Полісся" останніми тижнями викликала підвищену увагу. Після внутрішнього конфлікту захисника Сергія Чоботенка та півзахисника Олексія Гуцуляка було переведено до резервної команди, однак згодом вони повернулися до розташування основного складу.

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань в інтерв'ю клубній пресслужбі відверто поділився думкою про скандальну ситуацію.

Реклама

Читайте також:

Повернення гравців стало важливим моментом для колективу, який у цей період перебував у непростій емоційній ситуації. У клубі не приховували, що рішення про тимчасове відсторонення футболістів спричинило внутрішню напругу, але розглядалося як крок, спрямований на збереження дисципліни та командних принципів.

Олексій Гуцуляк контролює м'яч. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Як команда пережила непросте рішення

Головний тренер житомирського клубу Руслан Ротань детально зупинився на тому, як команда сприйняла цю ситуацію. За його словами, реакція футболістів на переведення партнерів до U-19 засвідчила, наскільки подібні рішення позначаються на загальному психологічному стані колективу.

"Для команди це дійсно було важливо. Я бачив реакцію хлопців, коли сказав їм, що Чоботенко та Гуцуляк переведені в U-19 - вони були розгублені. Це не була паніка, але відчувалося, що всім непросто", — зазначив Ротань.

Тренер також підкреслив роль президента клубу, подякувавши йому за виважену позицію і підсумкове рішення, ухвалене на користь гравців та українського футболу. За словами Ротаня, колектив цінує такий підхід та усвідомлює, наскільки важлива довіра та підтримка з боку керівництва.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з футзалу стався скандал за участю збірної України.

Ще один український футболіст виступатиме в "Жироні", але цього разу не йдеться про зіркового гравця.