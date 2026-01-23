Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ротань відверто прокоментував скандал із гравцями в Поліссі

Ротань відверто прокоментував скандал із гравцями в Поліссі

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 11:02
Ротань жорстко висловився про конфлікт у Поліссі
Руслан Ротань під час гри. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Ситуація навколо "Полісся" останніми тижнями викликала підвищену увагу. Після внутрішнього конфлікту захисника Сергія Чоботенка та півзахисника Олексія Гуцуляка було переведено до резервної команди, однак згодом вони повернулися до розташування основного складу.

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань в інтерв'ю клубній пресслужбі відверто поділився думкою про скандальну ситуацію.

Реклама
Читайте також:

Повернення гравців стало важливим моментом для колективу, який у цей період перебував у непростій емоційній ситуації. У клубі не приховували, що рішення про тимчасове відсторонення футболістів спричинило внутрішню напругу, але розглядалося як крок, спрямований на збереження дисципліни та командних принципів.

Алексей Гуцуляк
Олексій Гуцуляк контролює м'яч. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Як команда пережила непросте рішення

Головний тренер житомирського клубу Руслан Ротань детально зупинився на тому, як команда сприйняла цю ситуацію. За його словами, реакція футболістів на переведення партнерів до U-19 засвідчила, наскільки подібні рішення позначаються на загальному психологічному стані колективу.

"Для команди це дійсно було важливо. Я бачив реакцію хлопців, коли сказав їм, що Чоботенко та Гуцуляк переведені в U-19 - вони були розгублені. Це не була паніка, але відчувалося, що всім непросто", — зазначив Ротань.

Тренер також підкреслив роль президента клубу, подякувавши йому за виважену позицію і підсумкове рішення, ухвалене на користь гравців та українського футболу. За словами Ротаня, колектив цінує такий підхід та усвідомлює, наскільки важлива довіра та підтримка з боку керівництва.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з футзалу стався скандал за участю збірної України.

Ще один український футболіст виступатиме в "Жироні", але цього разу не йдеться про зіркового гравця.

спорт футбол Руслан Ротань Полісся Олексій Гуцуляк Сергій Чоботенко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації