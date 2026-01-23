Михайличенко впервые прокомментировал ссору с сантехником

Михайличенко рассказал свою версию конфликта с сантехником
Бывший игрок и главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал резонансную бытовую ситуацию, которая получила правовую огласку. Речь идет об инциденте с работником коммунальной службы.
Михайличенко в интервью Telegram-каналу журналиста Игоря Бурбаса поделился мнением о ситуации, после которой в правоохранительные органы поступило заявление о якобы имевшем место физическом конфликте.
По словам Алексея Михайличенко, все произошло на фоне длительных проблем с водоснабжением в доме. После аварийной ситуации жители несколько дней оставались без холодной воды, и попытка добиться завершения работ переросла в острый конфликт между сантехником и жильцами, среди которых находилась жена экс-футболиста.
Как Михайличенко объяснил произошедшее
Ситуация обострилась в момент, когда работник коммунальной службы, по утверждению 62-летнего Алексея Михайличенко, отказался продолжать устранение неисправности и направился домой, сославшись на окончание рабочего дня. Именно тогда, по его версии, произошел эпизод, который и стал отправной точкой дальнейших событий.
"Я подошел к нему не как к сантехнику, а как к мужчине, который позволил себе ударить и оскорбить мою жену. Никакого избиения с моей стороны не было, мы лишь схватили друг друга за одежду и разговаривали на повышенных тонах. Я не применял силу и никого не бил", — заявил Михайличенко.
При этом экс-наставник "Динамо" отметил, что после словесной перепалки работник коммунальной службы еще некоторое время продолжал выполнять свои обязанности. Позднее, по его словам, он узнал, что сантехник обратился за медицинской помощью и написал заявление, после чего полиция Киева открыла уголовное производство по факту инцидента.
