Михайличенко впервые прокомментировал ссору с сантехником

Алексей Михайличенко во время работы. Фото: УНИАН

Бывший игрок и главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал резонансную бытовую ситуацию, которая получила правовую огласку. Речь идет об инциденте с работником коммунальной службы.

Михайличенко в интервью Telegram-каналу журналиста Игоря Бурбаса поделился мнением о ситуации, после которой в правоохранительные органы поступило заявление о якобы имевшем место физическом конфликте.

По словам Алексея Михайличенко, все произошло на фоне длительных проблем с водоснабжением в доме. После аварийной ситуации жители несколько дней оставались без холодной воды, и попытка добиться завершения работ переросла в острый конфликт между сантехником и жильцами, среди которых находилась жена экс-футболиста.

Алексей Михайличенко в 2025 году. Фото: УНИАН

Как Михайличенко объяснил произошедшее

Ситуация обострилась в момент, когда работник коммунальной службы, по утверждению 62-летнего Алексея Михайличенко, отказался продолжать устранение неисправности и направился домой, сославшись на окончание рабочего дня. Именно тогда, по его версии, произошел эпизод, который и стал отправной точкой дальнейших событий.

"Я подошел к нему не как к сантехнику, а как к мужчине, который позволил себе ударить и оскорбить мою жену. Никакого избиения с моей стороны не было, мы лишь схватили друг друга за одежду и разговаривали на повышенных тонах. Я не применял силу и никого не бил", — заявил Михайличенко.

Алексей Михайличенко с ветеранами "Динамо" и Святославом Вакарчуком. Фото: УНИАН

При этом экс-наставник "Динамо" отметил, что после словесной перепалки работник коммунальной службы еще некоторое время продолжал выполнять свои обязанности. Позднее, по его словам, он узнал, что сантехник обратился за медицинской помощью и написал заявление, после чего полиция Киева открыла уголовное производство по факту инцидента.

