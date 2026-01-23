Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Михайличенко рассказал свою версию конфликта с сантехником

Михайличенко рассказал свою версию конфликта с сантехником

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 14:39
Михайличенко впервые прокомментировал ссору с сантехником
Алексей Михайличенко во время работы. Фото: УНИАН

Бывший игрок и главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал резонансную бытовую ситуацию, которая получила правовую огласку. Речь идет об инциденте с работником коммунальной службы. 

Михайличенко в интервью Telegram-каналу журналиста Игоря Бурбаса поделился мнением о ситуации, после которой в правоохранительные органы поступило заявление о якобы имевшем место физическом конфликте. 

Реклама
Читайте также:

По словам Алексея Михайличенко, все произошло на фоне длительных проблем с водоснабжением в доме. После аварийной ситуации жители несколько дней оставались без холодной воды, и попытка добиться завершения работ переросла в острый конфликт между сантехником и жильцами, среди которых находилась жена экс-футболиста.  

Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко в 2025 году. Фото: УНИАН

Как Михайличенко объяснил произошедшее 

Ситуация обострилась в момент, когда работник коммунальной службы, по утверждению 62-летнего Алексея Михайличенко, отказался продолжать устранение неисправности и направился домой, сославшись на окончание рабочего дня. Именно тогда, по его версии, произошел эпизод, который и стал отправной точкой дальнейших событий. 

"Я подошел к нему не как к сантехнику, а как к мужчине, который позволил себе ударить и оскорбить мою жену. Никакого избиения с моей стороны не было, мы лишь схватили друг друга за одежду и разговаривали на повышенных тонах. Я не применял силу и никого не бил", — заявил Михайличенко. 

Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко с ветеранами "Динамо" и Святославом Вакарчуком. Фото: УНИАН

При этом экс-наставник "Динамо" отметил, что после словесной перепалки работник коммунальной службы еще некоторое время продолжал выполнять свои обязанности. Позднее, по его словам, он узнал, что сантехник обратился за медицинской помощью и написал заявление, после чего полиция Киева открыла уголовное производство по факту инцидента. 

Напомним, лидер сборной Португалии Криштиану Роналду впервые назвал дату завершения карьеры. 

Тренер "Полесья" Руслан Ротань рассказал правду о недавнем конфликте с несколькими футболистами команды. 

скандал спорт футбол коммунальные службы
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации